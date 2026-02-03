ПП-ДБ: Идеята на ГЕРБ за служебен премиер от парламента е абсурдна

Очакват избори на 19 април

Като "абсурдна и комична" определиха ПП-ДБ идеята на ГЕРБ президентът Илияна Йотова да определи депутат, който би могъл да стане служебен премиер, а Народното събрание да го избере за председател, така че той да влиза в "домовата книга" със служебни премиери.

"Сравнително абсурдна и комична е на този етап, особено предвид че има достатъчно хора, които са заявили, че са готови", коментира Божидар Божанов след консултацията си при президента преди избора на служебен премиер. След това коалицията остана при Йотова за закрита среща, продължила около час.

За ПП-ДБ 19 април е най-разумната дата за изборите. Предишната неделя се пада Великден, преди това пък учениците са във ваканция и много семейства пътуват, което би намалило допълнително избирателната активност. Лидерът на "Промяната" Асен Василев коментира, че за 29 март пък вече е късно. Според него Йотова, която е на поста само от седмица, се движи с добро темпо - миналата седмица проведе консултациите с възможните премиери, а тази седмица вече се среща с партиите. Отрече обаче Румен Радев да е забавил изборите.

"Никакви имена не са обсъждани - нито на премиер, нито на министри", каза още Василев. По време на откритата част Йотова призова за приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет.