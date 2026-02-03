Шефът на полицията за тримата убити и хижата: Затворено общество с елементи на секта (Видео)

Проверява се съпричастност на малолетни и непълнолетни лица към организацията, не мога да дам подробна информация. Организацията има мотиви на секта, затворено общество. Това каза на брифинг шефът на Националната полиция Захари Васков.

На място бяха открити 3 тела, които са с огнестрелни рани. Допълнително ще се установи дали е убийство или самоубийство. Издирват се допълнителни лица, свързани с организацията. Конкретни имена няма да посоча, свързани са с неправителствената организация, каза Васков. Той има предвид сдвижението "Национална агенция за контрол на защитените територии", на което тримата мъже са членове. Васков потвърди, че агенцията има договор с МОСВ от 2022 година.

Тримата убити не са криминално проявени. Текат огледи. Няма сигнал от държавно учреждение за незаконна дейност на организацията към ОД на МВР - София, каза шефът на полицейската дирекция Тихомир Ценов. Проверява се дали преди години са живели в Мексико.

Служители от горското са очертали границите на имота. Оръжията до телата са законно притежавани. Няма сигнали от граждани да не са допускани. Извършва се проверка как се е регламентирала дейността на това НПО, каза Ценов.

Жертвите не са подавали сигнали към ОД на МВР - София за заплахи. В процес на изясняване е колко души са живели в хижата. Това не е било постоянното им местожителство.

Ще разберете, каза шефът на полицията Захари Васков на въпрос има ли задържани.