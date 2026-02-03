Приютите за бездомни в Добрич са пълни, в студа има още хора без покрив

Бездомни се събират на западния вход на сградата на Стоматологията, алармира на последното заседание на Общинския съвет на Добрич д-р Даниел Донков, общински съветник и председател на постоянната комисия „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика".

„Няколко души постилат картони, одеала, точно до входа", добавя той.

„Влизайки в кабинета си в сградата ги виждам постоянно", каза още д-р Донков.

„Обърнах се към няколко институции – общинския приют за бездомни, приюта за бездомни към църквата „Св. Троица", началника на общинската полиция, зам.-кмета Владимир Трендафилов, председателя на Общинския съвет Красимир Николов. Обадих се и на тел. 112. Оттам ми казаха, че ще направят всичко възможно, но после пак пак ги видях на входа на Стоматологията", обясни общинският съветник.

„Предприели сме всички мерки, търсили сме места и в приюти в други градове.И от полицията са ходили на място да ги помолят да се преместят, но дотолкова", каза зам.- кметът Владимир Трендафилов.

„Общинският приют за бездомни в Добрич, който е с капацитет от 15 души, е пълен. Пълен е още от октомври м.г. Има желаещи. Те обаче трябва да подадат първо молба в дирекция „Социално подпомагане". Оттам издават документ – предварителна оценка на потребностите, за настаняване. Още от октомври м.г. няма свободно място. През летните месеци има по няколко свободни места", каза директорът на приюта Иван Вътков.

И приютът за бездомни лица към църквата „Св. Троица" е пълен, каза отец Емануил. В него се помещават 16 бездомни. И в двата приюта максималният срок на пребиваване е 6 месеца.