Президентът Йотова продължава консултациите с 3 парламентарни групи в сряда

Държавният глава Илияна Йотова продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

На 4 февруари, сряда, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало";

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица";

От 13.00 часа – представители на парламентарната група на „Има такъв народ".

Покана за среща е отправена и към парламентарната група на „Възраждане".

По време на днешната им консултация преди избора на служебен премиер от ГЕРБ предложиха на Йотова тя да посочи депутат, на когото има доверие и би могъл да бъде добър служебен премиер, а Народното събрание да го избере за председател вместо Рая Назарян. От първата политическа сила се явиха председателката на парламента Рая Назарян и депутатите Деница Сачева и Костадин Ангелов.

От ПП-ДБ днес представиха цял списък със задачи за служебното правителство по време на срещата си с Йотова. Обясниха, че то ще трябва да свърши много повече от това само да организира изборите и предположиха, че може да се налага да се свикват извънредни заседания на парламента. Явиха се съпредседателите на парламентарната им група Надежда Йорданова и Николай Денков, лидерите на ПП и ДБ Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов и депутатът Йордан Иванов.