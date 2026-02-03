Издирват двама по разследването за убитите в хижата мъже

Двама се издирват по разследването за убитите трима мъже в хижата край Петрохан. Те са членове на движението "Национална агенция за контрол на защитените територии", към което са принадлежали простреляните мъже. Засега те не се търсят като съпричастни към убийството, а като свидетели.

Мъжете са намерени мъртви с по един изстрел в главата. Раните на двама са в слепоочието, а на един - под брадичката. Макар това да са стандартни точки, избирани от самоубийци, самото място на раните не доказва, че сами са посегнали на живота си. От ръцете на мъжете са взети натривки. Те ще покажат дали по тях има следи от барут. Проверява се и калибърът на оръжията на мъжете и съвпада ли с този на куршумите, причинили смъртта им.

Поне един от мъртвите мъже е бил член на сдружение, организирало лагери за деца. Както "24 часа" писа, се проверяват данни за педофилска мрежа. Има и 2 сигнала за педофилия, които са отпреди 4-5 години. Единият бил до прокуратурата, а другият - до Агенцията за закрила на детето. По тях обаче не били доказани престъпления.