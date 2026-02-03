ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Книга проследява вкусовете на папите през историят...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22217400 www.24chasa.bg

18-годишна без книжка е блъснала кола на паркинг в Добрич и е избягала

Дияна Райнова

580
Полиция СНИМКА: Архив

18-годишна без книжка е блъснала кола на паркинг в Добрич и е  избягала, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 2 февруари в 14.50 ч е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие в град Добрич по бул. „Русия" на паркинг пред блок. На място е изпратен автопатрул на сектор „Пътна полиция". Той установява лек автомобил „Опел Астра" е ударен от лек автомобил „Мазда", който е напуснал произшествието.

След извършена проверка се установява, че шофьорката – момиче на 18 години от града, управлява МПС в едногодишен срок наказание за управление без да притежава книжка. Образувано е досъдебно производство.

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)