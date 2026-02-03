"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

18-годишна без книжка е блъснала кола на паркинг в Добрич и е избягала, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 2 февруари в 14.50 ч е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие в град Добрич по бул. „Русия" на паркинг пред блок. На място е изпратен автопатрул на сектор „Пътна полиция". Той установява лек автомобил „Опел Астра" е ударен от лек автомобил „Мазда", който е напуснал произшествието.

След извършена проверка се установява, че шофьорката – момиче на 18 години от града, управлява МПС в едногодишен срок наказание за управление без да притежава книжка. Образувано е досъдебно производство.