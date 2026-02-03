100 бедни и самотни в Свищов ще получават топъл обяд до края на септември

До 30 септември тази година се удължава договорът за проекта "Топъл обяд в община Свищов", съобщиха от местната управа. Така социалната инициатива ще обхване 4 години, а безвъзмездната финансова помощ за реализацията достига почти 200 000 евро.

Проектът „Топъл обяд в община Свищов" цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Тези хора ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се, се предоставя в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. Прясно приготвена от Домашен социален патронаж супа, основно ястие, десерт и хляб ще продължи да се предоставя на 100 потребители от Община Свищов, съобразно общоприети рецептурни норми в страната и при спазване на изискванията за безопасност на храните.

Реализирането на дейностите по проекта допринася за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се, като се гарантира равенство между половете и недопускане на дискриминация. Oсигурена e подкрепяща среда за социално приобщаване, като се предлагат и съпътстващи мерки, посочват от екипа.

От началото на проекта, подкрепа чрез индивидуални и групови консултации на различни теми са получили 190 потребители от общината. Темите, на които се обърна по-специално внимание са: „Затлъстяването-новата епидемия на ХХI век", „Яко е да си еко – аз, ти, той", „Разделното сметосъбиране и ползите от него за всички хора", „Какво да правим преди, по време на бедствие, „Въвеждане на еврото в България", „Здрави през всеки сезон", „Лична хигиена при хранене", „Грипът през зимните месеци – предпазване и лечение", „Как да се предпазим от ало измамници" и др.

Дейностите по настоящата процедура се предоставят безвъзмездно при запазване на достойнството и зачитане на неприкосновеността на личния живот на потребителите.

Заявления за включване продължават да се приемат в Домашен социален патронаж и община Свищов.

Проектът „Топъл обяд в Община Свищов" се развива успешно и осигурява важна подкрепа за семейства в уязвимо социално положение, хора с ниски доходи, възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери, които не могат да се издържат с наличните си средства. Помощта достига и до такива на социално подпомагане, които не могат да задоволят основните си жизнени потребности, както и на хора с увреждания или здравословни проблеми, които имат затруднения в самообслужването.