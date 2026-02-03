ГДБОП разби канал за внос на фалшиво евро с високо качество (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Неистински евро банкноти с високо качество са открити у водач на автомобил на ГКПП Капитан Андреево. След проведено разследване от служители на сектор „Фалшификации" при ГДБОП, е установен канал за внос в страната на неистински парични знаци с високо качество. Това съобщиха от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) във фейсбук.

В резултат на предприетите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, предприети съвместно със служители на Главна дирекция „Гранична полиция" и Агенция „Митници", на ГКПП Капитан Андреево е спрян за проверка влизащ в страната лек автомобил.

Превозното средство с българска регистрация е управлявано от 52-годишен български гражданин, у когото са открити десетки банкноти с номинали от 50 и 200 евро, както и 100-доларови банкноти.

Операцията на границата е проведена на 28 януари 2026 г., под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. По случая е образувано досъдебното производство.

В качеството на обвиняем е привлечен водачът на автомобила за пренасяне на подправени парични знаци през границата - престъпление по чл. 244 ал.1 от НК.

Спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Гаранция в пари", както и „забрана за напускане пределите на Република България", освен с разрешение на Окръжна прокуратура - Хасково.

Работата по случая продължава.