Гергана Паси: СОС да прегласува сделката за продажбата на 4 имота в "Изгрев"

Тя настоява за това, след като съдът отмени избора на общински съветник, участвал в гласуването

Съдът отмени избора на новия член на икономическото мнозинство в СОС. Защо това е важно за район Изгрев? Антон Бранков, арестуван за лихварство преди седмица, изпълни ролята си на икономическа марионетка в СОС още от първото си гласуване. Именно неговият глас беше решаващ за решението на СОС за скандалната сделка с четири общински имота в "Дианабад". Това написа във фейсбук президентът на Пан Европа и бивш министър по европейските въпроси Гергана Паси.

Тя настоява СОС да прегласува сделката за имотите в район "Изгрев" със състав, за който няма съмнение във волята на избирателите, и да се съобрази с интереса на изгревчани.

Става дума за продажбата на четири общински имота, срещу които купувачът да изгради нова сграда за районната администрация на "Изгрев". Сделката бе определена като скандална от съветници от групата на ПП-ДБ в СОС, а от "Спаси София" обявиха, че оттеглят доверието си от кмета на района д-р Делян Георгиев, когото издигнаха за втори мандат. Кметът на София Васил Терзиев върна решението в СОС, но то бе прегласувано с един глас.