Единият издирван във връзка с тримата мъртви в хижата е момче на 16 години

Димитър Мартинов

Телата са открити край Петрохан. СНИМКА: НОВА ТВ

Момче на 16 години е единият издирван по разследването за тримата мъже, открити с куршуми в главата. Полицията го търси като евентуален свидетел.

По неофициална информация роднините на момчето не съдействат на полицията с информация къде е близкият им. Освен момчето се издирва и пълнолетен мъж. Двамата имат общо с движението "Национална агенция за контрол на защитените територии", към което са принадлежали простреляните мъже.

Проверява се версия, че тримата мъртви мъже са били част от педофилска мрежа. Поне един от тях е бил член и на друго сдружение, организирало екскурзии на деца. Той обаче не е негов основател. Създателят не е сред убитите.

