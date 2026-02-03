6 г. затвор за побойник, отхапал устната на авер край Камено

6 години затвор наложи районният съд в Бургас на Йордан В., отхапал долната устна на свой авер по време на пиянска свада.

По данни на прокуратурата мъжът е подсъдим за причиняване на средна телесна повреда - отхапването на долната устна на пострадалия довело до обезобразяване на лицето му.

Престъплението е извършено около полунощ на 18-ти срещу 19-ти март 2024 г. в село Свобода, община Камено. То е осъществено при условията на опасен рецидив.

По време на разследването е установено, че подсъдимият и пострадалият били в обща компания и се черпили с алкохол. Постепенно започнали да се заяждат по различни теми и да си разменят обиди. В един момент Йордан В. започнал да удря авера си с юмруци по лицето. Когато нападнатият мъж паднал на земята, побойникът се навел към него и започнал да го хапе по лицето.

Присъдата, постановена от районните магистрати не е окончателна и подлежи на обжалване пред окръжния съд.