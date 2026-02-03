Борислав Сандов: Собственикът на хижата край Петрохан може да е отвлечен

Когато бил екоминистър имало не договор, а подписано споразумение с Националната асоциация за контрол на защитените територии (НАКЗТ), твърди той

Много е ключово, има убийство на трима души и те са представени като страната, направила деянието, а не като потърпевшите. През тези години те подаваха много сигнали и са съдействали за разкриване на сметища и незаконен дърводобив. Разполагаха с дронове и обхождаха голяма територия. Това каза Борислав Сандов, екоминистър в кабинета на Кирил Петков.

Той отговори на обвиненията на Димитър Куманов от "Балканка".

"Аз имам презумция за невинност, имаме тройно убийство и тези хора са се занимавали с подаване на сигнали. 4 години правоохранителните органи не са открили нарушения тази организация да бъде закрита", допълни Сандов пред БНР.

Той е категоричен, че трябва бърза намеса и да се проследи къде е изчезналият собственик да обекта – хижата край Петрохан, и дали не е отвлечен.

"Какви сигнали са подавали тези момчета и защо се е стигнало до негативна развръзка", препоръча Борислав Сандов.

Той потвърди, че не договор, а когато е бил министър в МОСВ има подписано споразумение с Националната асоциация за контрол на защитените територии (НАКЗТ). Според Куманов и било договор, подписан 25 дни след създаването на организацията.

"Няма сключен договор, а рамково споразумение, което не създава права и задължение нито за МОСВ, нито за организацията. Това е НПО и такъв тип има много в България и света. А това споразумение си го представете като стискане на ръце пред камери, че ще пазим заедно природата - лист хартия и е с атрибутите на рамково споразумение, но не създава права и няма финансов ангажимент", обясни Сандов.

И отрече, че преди да се подпише това споразумение за опазване на защитените територии, да е познавал тези момчета.

"Това, което ме подтикна за споразумението е, че те са единствената организация от България, която е член на Юропарк както и на Европейската рейнджърска организация. В България рейнджъри са служителите на националните паркове и те се борят с бракониерство", коментира Сандов.

По-рано днес стана ясно, че тримата убити край хижа Петрохан са част от неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии". Договор за сътрудничество с нея са имали от Министерството на околната среда и водите. Той е подписан от Борислав Сандов на 8 февруари 2022 година, Тогава той е бил екоминистър.