Вижте какво решава правителството в оставка утре

1. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерския съвет за 2026 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси"за 2026г.

Внася: министър-председателят

3. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси"за 2026г.

Внася: министър-председателят

4. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2021 - 2028 г. между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, подписан на 10 ноември 2025 г. в гр. Брюксел от Княжество Лихтенщайн и на 18 ноември 2025 г. в гр. София от Република България, Исландия и Кралство Норвегия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

5. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021 - 2028 г. между Република България и Кралство Норвегия, подписан на 18 ноември 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

6. Проект на Решение за приемане на Доклад за дейността на Съвета за административната реформа през 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят

7. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, приет с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2008 г.

Внася: заместник министър-председателят

8. Проект на Решение за възлагане на задължение за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт по обособени позиции и за упълномощаване на министъра на транспорта и съобщенията да сключи договор с определения превозвач за обособената позиция.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

9. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Методиката за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и за определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова тежест, приета с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2021 г.

Внася: заместник-министър председателят и министър на транспорта и съобщенията

10. Проект на Решение за разрешаване пребиваването на научноизследователските кораби „ARCTIC", плаващ под знамето на Нидерландия, „FUGRO DISCOVERY", плаващ под знамето на Република Панама, и „FUGRO MERIDIAN", „FUGRO SEARCHER" и „FUGRO VENTURER", плаващи под знамето на Бахамската общност, в изключителната икономическа зона, в прилежащата зона, в териториалното море и във вътрешните морски води на Република България в Черно море за извършване на прецизно предпроектно проучване във връзка с реализирането на проект Kardesa Fibre Optic Cable System (Проект „Кардеса") на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване и чл. 52, ал. 2 и 3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Внася: заместник-министър председателят и министър на транспорта и съобщенията

11. Проект на Решение за обявяване на пътен участък - публична държавна собственост, за публична общинска собственост.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. Проект на Решение за определяне на възнаграждение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Внася: министърът на финансите

13. Проект на Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги.

Внася: министърът на финансите

14. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на укази за освобождаване на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Естония със седалище в София и за назначаване на извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Естония със седалище в Хелзинки.

Внася: министърът на външните работи

15. Проект на Решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Съвета по европейските въпроси през 2025 г.

Внася: министърът на външните работи

16. Проект на Решение за допълнение на Решение № 752 на Министерския съвет от 2011 г. за временно изплащане на допълнителни командировъчни средства за възникнала заплаха за живота и сигурността на дългосрочно командировани служители в задграничните представителства на Република България.

Внася: министърът на външните работи

17. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

18. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

19. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

20. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на самостоятелни обекти в сграда - публична държавна собственост, за управление на Министерството на отбраната за нуждите на Централното военно окръжие - Военно окръжие II степен - Монтана.

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. Проект на Решение за одобряване на Изменение № 01 към Споразумението за Проект № В PRJ-RT-1149 между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра на отбраната на Френската република, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Полската република, Администрацията за отбранителни материали, упълномощена от правителството на Кралство Швеция и Федералния Департамент за отбрана, гражданска защита и спорт на Швейцарската конфедерация за Проект „Small arms ammunition technology" (SAAT) на Европейската агенция за отбрана, влязло в сила на 1 август 2024 г.

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на икономиката и индустрията

22. Проект на Решение за обявяване на имот-частна държавна собственост, за имот - публична държавна собственост.

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

23. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

24. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

25. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот - публична държавна собственост, на Министерството на електронното управление за нуждите на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

26. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

27. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на

енергетиката за 2026 г.

Внася: министърът на енергетиката

28. Проект на Решение за предоставяне на дерогация от член Зж, параграф 1, член Зи, параграф 1 и член 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Внася: министърът на енергетиката

29. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Правосъдие", проведено на 23 януари 2026 г. в гр. Никозия, Република Кипър.

Внася: министърът на правосъдието

30. Проект на Решение за одобряване на позицията и даване на съгласие Република България да участва по Дело С-672/25 „Агенция за събиране на вземания" ЕАД и неконституирани длъжници пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Софийския районен съд по гр. дело № 36162/2022 г. и 37579/2023 г.

Внася: министърът на правосъдието

31. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Драга Иванова Тончева с орден „Св. св. Кирил и Методий" огърлие.

Внася: министърът на образованието и науката

32. Проект на Постановление за изменение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите.

Внася: министърът на земеделието и храните

33. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на здравеопазването

34. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалната среща на министрите на Европейския съюз по околна среда, която ще се проведе на 5 и 6 февруари 2026 г. в Лефкозия.

Внася: министърът на околната среда и водите

35. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на електронното управление за 2026 г.

Внася: министърът на електронното управление

36. Проект на Решение за приемане на Национална програма за превенция и информираност (2026 - 2030).

Внася: министърът на младежта и спорта