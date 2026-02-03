Бойко Борисов: Не съм говорил с БСП и ИТН за смяната на шефа на парламента

Изборите се бавят вече седмици, а ГЕРБ искахме да са незабавни

ГЕРБ не са обсъдили с партньорите си ИТН и БСП идеята да изберат нов председател на парламента, който по предложение на президента Илияна Йотова да стане служебен премиер. Това обясни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в ефира на bTV.

Сутринта хората му бяха на консултация президента Йотова преди избора на служебен премиер. Те ѝ предложиха тя да си посочи депутат, когото счита за подходящ за поста, и ГЕРБ да го подкрепи за нов председател на парламента, за да влезе в домовата книга. Сега шеф на Народното събрание е Рая Назарян, която отказа да е служебен министър-председател.

Всичко е екстравагантно в момента, след като направихме всички тези експерименти с конституцията. Ние не сме казали тя да го направи. Вече седмици наред виждаме как се бавят изборите, а ние искахме незабавно да се направят. Едни отказат, други се съгласяват, но всичко е екзотика, защото домовата книга беше направена така, че звучеше екзотично. Моята вина никога не я отричам, приемам я, но си правя изводи и в последствие не се хващам повече на такива хора и ръченици, обясни Борисов предложението на ГЕРБ.

Със Слави Трифонов и Атанас Зафиров не съм говорил. Защо са тези консултации? Да чуем колко е трудно да се избере премиер? Тя дад един нов начин, по който да разговарят институциите, за което заслужава поздравления. Тя каза "много ми е трудно, петима се отказаха". Не съм говорил с нея и не мога да кажа какво мисли, не мога и да ѝ дам съвет какво да прави, но от петимата готови, тя самата каза, че ѝ е трудно да избере. Представете си хипотезата тя да каже, че не може да избере никого. Ако успее, тогава хипотезата отпада, каза Борисов.

За промените в Изборния кодекс разказа, че ГЕРБ са имали договорка с ИТН и "Възраждане", но е каза точно за кои разпоредби. Днес по предложение на "Възраждане" беше прието секциите за гласуване в чужбина да се намалят до 20 извън тези в посолствата и консулските служби.

Подадохме оставка, защото си свършихме работата. Бил съм в много сложи коалиции и с всички съм се разделял с добро - с ВМРО, Пепи Москов, Христо Иванов, ПП-ДБ в сглобката с ДПС, БСП и ИТН, обясни бившият премиер.

Това са хипотези, които не заслужават коментар. никога президентската институция не е била интересна за мен. Винаги ГЕРБ се е борил за изпълнителна и кметска власт, защото така можем да реализираме политиките си и да помагаме на общините. Няма да се кандидатирам, казвал съм го 1005 пъти от 2005 г. Първанов щях да го бия още на първия тур, каза Борисов.

Една честна постъпка, защото 9-10 години беше като партиен лидер и хем ползваше президентската институция, хем беше срещу всички. Никой не се е съмнявал, че всички квоти на президентстквото са се определяли лично от Румен Радев - и в Конституционния съд, и в СЕМ, каза той за оставката на Радев. С него нямал "абсолютно никакъв контакт" откакто подаде оставка преди две седмици, нямал и договорки нито с Радев, нито с Делян Пеевски, нито с ПП-ДБ.

Изведнъж се оказа, че да си със САЩ - най-големия ни стратегически партньор, е лошо. Този човек дали го харесваме, дали не, няма значение. Той е избран от американците за президент. Няма да го ратифицираме (б.а - споразумението за присъединяването на България към Съвета за мир), защото Пеевски каза правителството го ратифицираме. Няма да го направим, защото той няма никаква роля за това, каза Борисов за подписаното преди две седмици от премиера в оставка Росен Желязков присъединяване към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Почти никоя европейска държава не го подписа. Документът не е минал и през парламента.

Лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че Гренландия е на Дания.

Когато обаче Тръмп говори за мир в Газа и Ники Младенов е водещ там, подкрепям с 200

