Стартира продажбата на билети за 65-ото издание на МФ „Мартенски музикални дни"

От утре /4 февруари/ започва продажбата на билети за едно от най-престижните събития в музикалния календар на България – Международният фестивал „Мартенски музикални дни", организиран от Община Русе с подкрепата на Министерството на културата. Фестивалът ще се състои от 13 до 29 март и ще отбележи 65-ото си издание с програма, която обещава незабравими срещи с класическата музика и световни виртуози. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Продажбата на билети се осъществява на касата на Доходното здание, която ще обслужва граждани всеки делничен ден от 10 до 13 ч. и от 15 до 18 ч. до стартирането на фестивала. За тези, които предпочитат дистанционното закупуване, е достъпна онлайн платформата Entase.

Специално за дългоочаквания концерт на световноизвестния цигулар Ара Маликян на 27 март, билети могат да бъдат закупени на касата в Доходното здание, на касата в зала „Арена Русе", както и в широката мрежа от партньорски каси на Kupibileti.bg. Онлайн достъпът за събитието е осигурен паралелно в платформите Entase и kupibileti.

На 13 март ще се състои ключовият концерт на Фестивалния оркестър, който ще постави финалния щрих на мащабния проект „Русе Арт Фест", реализиран по Договор №BG-RRP-11.021-0006-C01 „Русе Арт Фест", СНД-НФК, процедура № BG-RRP-11.021 "Схема за безвъзмездна помощ Ново поколение местни политики за култура за големи общини".

Концертът е символичен мост – финал на „Русе Арт Фест" и тържествена прелюдия, която предава щафетата на 65-ия Международен фестивал „Мартенски музикални дни". Входът за концерта на 13 март е безплатен, но изисква предварително вземане на билет с нулева стойност. Гражданите могат да получат своите пропуски както на касата на Доходно здание, така и онлайн.

Пълният афиш на юбилейното издание, включващ гостуващи оркестри, камерни състави и солисти от световна величина, е достъпен на официалния сайт и на Facebook страницата на фестивала.