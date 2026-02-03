Счупиха със снежна топка стъкло на градски автобус в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Имало е пътничка до прозореца, но не е пострадала

Стъкло на градски автобус в Пловдив е потрошено, след като неизвестни го замерили със снежна топка.

Инцидентът е станал вчера около 20,30 часа на спирката след Хлебоазавода в район "Тракия". Една от топките, в която е имало и камък, удря странично стъкло на рейса и го чупи.

"Голям късмет е извадила пътничката до прозореца, защото стъклото само се е напукало. Жената не е пострадала, само е уплашена", каза пред Радио Пловдив директорът на "Автобусни превози" Костадин Тотков. Той уточни, че повреденото стъкло е на стойност 350 евро.

Подаден е сигнал в Пето Районно управление. Служителите на реда разследват случая.