МОСВ прекратява споразумението със сдружението на ...

Счупиха със снежна топка стъкло на градски автобус в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

Счупено стъкло на автобус. Снимка: Архив

Имало е пътничка до прозореца, но не е пострадала

Стъкло на градски автобус в Пловдив е потрошено, след като неизвестни го замерили със снежна топка. 

Инцидентът е станал вчера около 20,30 часа на спирката след Хлебоазавода в район "Тракия". Една от топките, в която е имало и камък, удря странично стъкло на рейса и го чупи.

"Голям късмет е извадила пътничката до прозореца, защото стъклото само се е напукало. Жената не е пострадала, само е уплашена", каза пред Радио Пловдив директорът на "Автобусни превози" Костадин Тотков. Той уточни, че повреденото стъкло е на стойност 350 евро.

Подаден е сигнал в Пето Районно управление. Служителите на реда разследват случая.

