Счупиха със снежна топка стъкло на градски автобус в Пловдив

Имало е пътничка до прозореца, но не е пострадала
Стъкло на градски автобус в Пловдив е потрошено, след като неизвестни го замерили със снежна топка.
Инцидентът е станал вчера около 20,30 часа на спирката след Хлебоазавода в район "Тракия". Една от топките, в която е имало и камък, удря странично стъкло на рейса и го чупи.
"Голям късмет е извадила пътничката до прозореца, защото стъклото само се е напукало. Жената не е пострадала, само е уплашена", каза пред Радио Пловдив директорът на "Автобусни превози" Костадин Тотков. Той уточни, че повреденото стъкло е на стойност 350 евро.
Подаден е сигнал в Пето Районно управление. Служителите на реда разследват случая.