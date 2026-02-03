Форумът „А сега накъде?" събира в Русе ученици, университети и специалисти от цялата страна

Петото издание на форума за кариерно ориентиране „А сега накъде?" ще се проведе на 7 февруари /събота/ от 10 часа в Доходното здание. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.
Събитието се организира на всеки две години от Младежкия парламент с подкрепата на Общинския младежки дом, ОП „Русе Арт" и Община Русе. Тази година то ще бъде открито от заместник-министъра на младежта и спорта Петър Младенов.
То е насочено към ученици от 9. до 12. клас, както и към всички, които търсят своята професионална посока и следват концепцията за учене през целия живот, независимо от възрастта си. Форумът има за цел да подпомогне младите хора в избора на професия и университет чрез директни срещи с университети, професионалисти и кариерни консултанти.
Проявата включва образователно експо, в което ще участват 22 университета от цялата страна. Представители на висши учебни заведения ще бъдат разположени във фоайетата на Доходното здание, където ще представят своите специалности, условия за кандидатстване и възможности за развитие.
Паралелно с експото от 10 до 15 часа на сцената на Доходното здание ще се провеждат подкасти на живо с участието на 16 специалисти от различни професионални сфери. Форматът е възможност за младежите да задават въпроси в реално време и да получат честни и практични отговори за професионалния път, предизвикателствата и възможностите за реализация.
Специалистите са разпределени в тематични панели, сред които
образование и посока, медицина и здраве, дентална медицина и фармация, бизнес и икономика, право и сигурност, аграрни науки, медии и общество, технологии, изкуство и творчество.
По време на форума посетителите ще имат възможност да се срещнат и с професионални кариерни консултанти, както и с организации, предлагащи подкрепа при кандидатстване, подготовка на документи и езикови сертификати за обучение в България и чужбина.
Акцент в тазгодишното издание е и възможността за реални стажове, предоставени от част от поканените специалисти, като младежите ще получат информация за условията и начина на кандидатстване на място.
В изложението ще участват представители на следните университети:
Американски университет в България – Благоевград
Нов български университет – София
Висше училище по мениджмънт – Варна
Икономически университет – Варна
Университет за национално и световно стопанство – София
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" – София
Национална художествена академия – София
Национална спортна академия „Васил Левски" – София
Медицински университет – Плевен
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна (филиали Велико Търново и Шумен)
Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров" – Варна
Технически университет – Варна
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски" – Шумен
Тракийски университет – Стара Загора
Русенски университет „Ангел Кънчев" – Русе
Висше строително училище „Любен Каравелов" – София
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков" – София
Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски" – Долна Митрополия
Национален военен университет „Васил Левски" – Велико Търново
В подкаста на живо се включват специалисти от различни професионални сфери:
Евин Ибишева – учител
Д-р Румина Минчева – лекар
Д-р Ванина Басарболиева – дентален лекар
Мери-Ан Савова – фармацевт
Георги Светломиров – маркетинг и реклама
Красимир Кехайов – финанси
Никола Илчев – бизнес и предприемачество
Мирослав Маринов – прокурор
Полк. Васил Петров – военно обучение
Тодор Станчев - агроном
Галина Георгиева – журналист
Дидо Илиев – журналист
Ема Йорданова – художник
Ивайло Ненов – режисура и актьорско майсторство
Всички университети и специалисти, които ще участват във форума, както и часовете на участие на професионалистите, може да откриете във фейсбук - https://www.facebook.com/mladejki.parlament
Форумът е с вход свободен.