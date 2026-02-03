Форумът „А сега накъде?" събира в Русе ученици, университети и специалисти от цялата страна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петото издание на форума за кариерно ориентиране „А сега накъде?" ще се проведе на 7 февруари /събота/ от 10 часа в Доходното здание. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Събитието се организира на всеки две години от Младежкия парламент с подкрепата на Общинския младежки дом, ОП „Русе Арт" и Община Русе. Тази година то ще бъде открито от заместник-министъра на младежта и спорта Петър Младенов.

То е насочено към ученици от 9. до 12. клас, както и към всички, които търсят своята професионална посока и следват концепцията за учене през целия живот, независимо от възрастта си. Форумът има за цел да подпомогне младите хора в избора на професия и университет чрез директни срещи с университети, професионалисти и кариерни консултанти.

Проявата включва образователно експо, в което ще участват 22 университета от цялата страна. Представители на висши учебни заведения ще бъдат разположени във фоайетата на Доходното здание, където ще представят своите специалности, условия за кандидатстване и възможности за развитие.

Паралелно с експото от 10 до 15 часа на сцената на Доходното здание ще се провеждат подкасти на живо с участието на 16 специалисти от различни професионални сфери. Форматът е възможност за младежите да задават въпроси в реално време и да получат честни и практични отговори за професионалния път, предизвикателствата и възможностите за реализация.

Специалистите са разпределени в тематични панели, сред които

образование и посока, медицина и здраве, дентална медицина и фармация, бизнес и икономика, право и сигурност, аграрни науки, медии и общество, технологии, изкуство и творчество.

По време на форума посетителите ще имат възможност да се срещнат и с професионални кариерни консултанти, както и с организации, предлагащи подкрепа при кандидатстване, подготовка на документи и езикови сертификати за обучение в България и чужбина.

Акцент в тазгодишното издание е и възможността за реални стажове, предоставени от част от поканените специалисти, като младежите ще получат информация за условията и начина на кандидатстване на място.

В изложението ще участват представители на следните университети:

Американски университет в България – Благоевград

Нов български университет – София

Висше училище по мениджмънт – Варна

Икономически университет – Варна

Университет за национално и световно стопанство – София

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" – София

Национална художествена академия – София

Национална спортна академия „Васил Левски" – София

Медицински университет – Плевен

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна (филиали Велико Търново и Шумен)

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров" – Варна

Технически университет – Варна

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски" – Шумен

Тракийски университет – Стара Загора

Русенски университет „Ангел Кънчев" – Русе

Висше строително училище „Любен Каравелов" – София

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков" – София

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски" – Долна Митрополия

Национален военен университет „Васил Левски" – Велико Търново

В подкаста на живо се включват специалисти от различни професионални сфери:

Евин Ибишева – учител

Д-р Румина Минчева – лекар

Д-р Ванина Басарболиева – дентален лекар

Мери-Ан Савова – фармацевт

Георги Светломиров – маркетинг и реклама

Красимир Кехайов – финанси

Никола Илчев – бизнес и предприемачество

Мирослав Маринов – прокурор

Полк. Васил Петров – военно обучение

Тодор Станчев - агроном

Галина Георгиева – журналист

Дидо Илиев – журналист

Ема Йорданова – художник

Ивайло Ненов – режисура и актьорско майсторство

Всички университети и специалисти, които ще участват във форума, както и часовете на участие на професионалистите, може да откриете във фейсбук - https://www.facebook.com/mladejki.parlament

Форумът е с вход свободен.