И в Свищовско задържани мъж и жена, насилвали животни и продавали видеата

В свищовското село Царевец са задържани мъж и жена, които са изтезавали животни, заснемали са насилието и са продавали видеото.

Издевателствата върху животните са се случвали в сайвант и гараж, които са били превърнати във филмово студио в село Царевец, съобщи БНР.

Филмирането на изтезанията се е случвало в бащината къща на 53-годишния Детелин Аврамов. Не е ясно колко дълго е продължило това.

При операцията на ГДБОП и международни служби в имота днес са намерени кожени костюми и уреди за мъчения на животни. Мъжът е задържан заедно с 53-годишна жена, за която има подозрения, че заедно са вършили издевателствата.

Образувано е досъдебно производство, потвърдиха от Прокуратурата.

Предстои утре да бъдат повдигнати обвиненията и наложени мерки за неотклонение 72 - часово задържане.

Очаква се утре разследващите да дадат повече информация.

През март миналата година Габриела Сашова и Красимир Георгиев, бяха обвинени за тежки престъпления, свързани с мъчение и умъртвяване на животни. През декември Софийският градски съд ги остави в ареста.

Граждани блокираха при протести съдебните палати в цялата страна заради мъчителите на животни, след което депутатите увеличиха наказанията за това престъпление.

Според разследването двамата се запознали през 2022 г. Малко по-късно станали любовници. Нямали много пари, но намерили възможност да печелят добре - открили платени канали в интернет, в които срещу заплащане се предлагат порно клипове със садо-мазо, както и такива с измъчване и умъртвяване на животни. Така решили да се включат в бизнеса.

Габриела си купила атрибути за жестоките клипове - предизвикателни дрехи и обувки, маски за лице, кожен камшик, електрошок и мачете.

Заедно с Красимир купували морски свинчета, котки, хамстери, мишки и зайци. Пазарували от зоомагазини, борси или пазари за животни, както и по обяви в интернет.

От март 2023 г. до декември 2024 г. двамата снимали много клипове с мъчения и убийства на животни. В тях Габриела говорела на английски, което доказва, че продукцията е разпространявана в чужбина. Освен клиповете с мъчения на животни двамата снимали и порно със себе си, което също продавали в затворени групи в различни приложения.