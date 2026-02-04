Скандалът "Евровизия" - какво се случи

След 3 години пауза България отново ще участва в международния конкурс, а избирането на изпълнител взриви музикалните среди

С две поредни живи предавания по БНТ България избра изпълнител за "Евровизия", но взриви музикалните среди и предизвика скандали и конспиративни теории в публиката.

В крайна сметка певицата Дара ще представлява страната ни в международния конкурс във Виена. А най-обсъждана беше темата с купения или нагласения вот, като в социалните мрежи известни имена от българската музикална гилдия непрекъснато коментираха случващото се и създаваха напрежения около вота на зрителите. Изборът или по-скоро липсата на някои изпълнители в тази национална селекция също беше повод за коментари, а журито както на финала, така и на полуфинала беше в интересен състав.

Може би най-коментираният изпълнител беше Мона, която със своя

Певицата Мона, която събра любовта на зрителите. СНИМКИ : ГЕТИ

Gen Z фолклор, както тя определя стила си

омагьоса много зрители и фенове, но не и утвърдената на българската музикална сцена певица Тони Димитрова. На полуфинала естрадната изпълнителка беше жури и с леко критичния си коментар към младата певица за изпълнението , получи много хейт в социалните мрежи от симпатизанти на Мона. Проблемът се появи, защото негативни или критични коментари от журито на полуфинала към другите изпълнители нямаше. Ето какво каза певицата Мона пред "24 часа - 168 истории" - "Като цяло това беше прекрасно изживяване за всички нас. Въпреки целия хейт и злоба, най-хубавото нещо, което се случи покрай националната селекция, е

колко много се сплотихме артистите

и как заедно преодоляваме всичко това."

В профила си във фейсбук певицата и участничка в "Евровизия" през 2006 г. Мариана Попова коментира ситуацията: "Наистина ли?! Направих си труда да изслушам внимателно изпълнението на момичето! Няма една грешна дума в оценката на Тони! Вие наистина ли си мислите, че сте единствени и неповторими! Артист, който пълни всяка зала до предел! Наистина ли вече е забранено да се казва истината?! Наистина ли?! Тони Димитрова, Обичам те."

Мариана Попова не беше единствената популярна фигура, която коментира конкурса, но едно беше общото между всички коментари, а именно че не бяха положителни.

Една от легендарните ни български певици, която прецени да запази анонимност заради всички негативни коментари, сподели с нас: "При тези злобни хора изобщо не искам да коментирам, това е ненормално. Как може да сме толкова лоши. За толкова години творческа дейност на българската музикална сцена

никога не ми се беше случвало да се разплача от

коментари

спрямо мен и мои колеги. Това никога не е било. Толкова ужасни неща се изписаха последните дни. Дара е прекрасна и смятам, че ще се справи чудесно, защото в нея има лудост, сила и много цвят, а това е много важно. Всички пяха добре, бяха прекрасни и вместо да се радваме на младите си български таланти, ние правим някакви глупости. Били платили на журито от голяма верига магазини, за да се гласува за Дара. С какво са платили? Яйца и вафли ли?"

Националната ни селекция беше сравнявана със "Златният орфей" и "Пирин фолк" и всичко това още преди финала на конкурса. В края на първото живо предаване по БНТ дойде времето за резултатите от журито и публиката, а начинът, по който се обявиха, предизвика нова вълна от хейт към продукцията. Изпълнителите бяха викани по двойки в средата на сцената, за да кажат кой от двамата продължава напред. Това създаде усещане за подигравка към певците. Обявени бяха 8-те финалисти: DARA, Михаела Маринова, MONA, Керана и Космонавтите, "Молец", Прея, Innerglow и Роксана.

Финалът на 31 януари даде още повече поводи за обсъждане. Този път журито не беше толкова коментирано, но заради присъствието на легендата на българската естрада Богдана Карадочева критиките пак се засилиха. Част от коментиращите в мрежата така и не разбраха, че Богдана се опита да им каже, че

нито една от песните, които е чула, не е мелодична и запомняща се

въпреки че певците се състезаваха за глас. Преди да се знае, че DARA ще продължи напред, теории, че тя е вече избрана да представя страната ни, се появиха в социалните мрежи още след първия етап на състезанието. Другият изпълнител, който също се смяташе, че е "нагласен" за финалист, е Михаела Маринова. Общото между двете изпълнителки е тяхната музикална компания "Вирджиния Рекърдс" със собственик Саня Армутлиева. Спекулациите и теориите, че именно продуцентката е нагласила двете си изпълнителки за финала и за победата, циркулираха в социалните мрежи. Но хейтът, който заля DARA след това подтикна изпълнителката да каже в национален ефир, че желанието й е убито, заради всички негативни коментари. "Емоциите не са утихвали. Доста съм смазана от цялата негативна реакция от публиката. Благодаря на хората, които са ме подкрепили и подкрепят в момента. Чудя се дали си струва цялото усилие, след като това е реакцията на публиката. За мен никога нищо не е било на всяка цена". Това каза в предаването "Тази сутрин" по бТВ Дара след финала за представител за Евровизия 2026. Онлайн бяха обявени и статистики с "реалните резултати", които показаха, че на финала за песента на DARA Thunder са гласували 13 356 човека, а за песента на Мона "Сила" - 23 853. Това предизвика официално становище на БНТ: "Зрителският вот е проведен при стриктно спазване на утвърдените правила и без каквато и да е намеса в резултатите. Осигурени са равни условия за участие и гласуване за всички изпълнители, както и прозрачност на процеса в рамките на действащата методология. Няма нито един отчетен нелегитимен глас в полза на артист/и в селекцията." БНТ заявява, че "циркулиращи в социалните мрежи таблици и скрийншоти от платформата за гласуване категорично не отговарят на истината и си запазва правото да защити репутацията си и доверието в националната селекция чрез предвидените в закона механизми."

Телевизията казва, че технически проблем по време на конкурса не е имало, но е имало опити за манипулация на вота от азиатски страни. "Милиони зрители" са се опитали да гласуват за някого от изпълнителите, не се каза кой, но техническият екип е успял да предотврати атаката.

Много артисти и публични фигури подкрепиха Дара в социалните мрежи с постове и сторита. Набиращият популярност изпълнител Иво Димчев, който участва във финала на националната селекция за "Евровизия" на 31 януари и получи покана за следващото издание догодина, каза пред "24 часа - 168 истории" - "Мисля, че Дара е чудесен избор. Таланта и качествата са безспорни! Доказвала го е години наред. Мисля, че целият фокус сега трябва да е върху създаването на перфектната песен, която да спечели сърцата на милионите фенове на това шоу. Нищо друго не е важно. Певецът Иво Димчев. СНИМКИ : ЛИЧЕН АРХИВ

В това шоу Дара трябва да е супер цветна,

екстравагантна и необичайна

Досега ако целта е била да влиза в класации, сега е противоположна! Да е извън конвенцията, но въпреки това да запази естествения си чар и позитивност. Мисля, че ще се справи чудесно."

Кой е крив и кой е прав, може и никога да не разберем. Едно е ясно на всички обаче – живото студио по БНТ не донесе нито на зрителите, нито на участниците приятни емоции и усещане за "Евровизия". С каквато и песен да отиде България на европейския песенен конкурс оттук нататък, дори и най-гениалната, тя няма да носи радост и удовлетворение на българите, които все още ще преглъщат горчивия привкус от т.нар. национална селекция.