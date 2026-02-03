Още през октомври 2022 г. в МВР е имало сигнал за "рейнджърите" от Петрохан

МОСВ прекратява споразумението със сдружението през юни миналата година

На 26 юни 2025 г. МОСВ е уведомило Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии" (Сдружение НАКЗТ) за едностранно прекратяване на Рамковото споразумение за сътрудничество, съобщиха от ведомството.

От там припомнят, че споразумението е подписано на 08.02.2022 г. между Борислав Сандов в качеството му на министър на околната среда и водите и Сдружение НАКЗТ, представлявано от Ивайло Иванов. В него се визира „подкрепа при осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазване на околната среда и защитените зони" (текста на споразумението виж във факсимилето).

"Във връзка с подписването на Рамковото споразумение в МОСВ е извършена вътрешна проверка, при която е установено, че споразумението е с неясен предмет, липсват правно основание и ред за сключването му, както и за преотстъпване на функции по контрол на защитените зони и територии на неправителствени организации. Още през септември 2022 г. министерството е предприело стъпки за преустановяване на всички дейности на Сдружение НАКЗТ, основаващи се на Рамковото споразумение, предвид неговата нищожност. В тази връзка са направени редица проверки за да се установи, че такива дейности не са извършвани", казват още от министерството.

Ведомството е сезирало Върховна касационна прокуратура, която е образувала преписка, препратена по компетентност на Софийска градска прокуратура. През октомври 2022 г. е сезирано и Министерство на вътрешните работи за проверка по компетентност.

Вижте хронологията от проверката на МОСВ

На 08.02.2022 г. между Борислав Сандов в качеството му на министър на околната среда и водите и Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ), представлявано от Ивайло Иванов, е подписано Рамково споразумение за сътрудничество. Текстът на Рамковото споразумение визира „подкрепа при осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазване на околната среда и защитените зони", наличие на ресурс на Сдружение НАКЗТ „за осъществяване на систематичен контрол и превенция на нерегламентирани действия в защитените зони". Страните се договарят, че МОСВ и Сдружение НАКЗТ „взаимно ще си сътрудничат и подпомагат в извършването на дейности, насочени към опазването на околната среда и повишаване на обществената информираност относно режимите на защитените зони, чрез предоставяне на експертна, консултантска, техническа или друга помощ и обучение, както и при упражняване на мониторинг и контрол за изпълнението на мерките в защитените зони".

Във връзка с подписването на Рамковото споразумение е извършена вътрешна проверка, при която е установено, че Рамковото споразумение е с неясен предмет, липсват правно основание и ред за сключването му, както и за преотстъпване на неправителствени организации на функции по контрол на защитените зони и територии.

Направена е и проверка от Инспектората на Министерството – според констатациите дирекциите на МОСВ не са инициирали сключването и не са участвали при изготвянето или съгласуването на Рамковото споразумение, като не е осъществен контрол за законосъобразност и целесъобразност. Не е спазен редът за сключване на договори по Закона за обществените поръчки и Закона за задълженията и договорите в съответствие с Вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в МОСВ.

На 27.09.2022 г. и 29.09.2022 г. Ивайло Иванов, председател на Управителния съвет на Сдружение НАКЗТ, е поканен на среща в министерството, но е отказал въпросното споразумение да бъде прекратено по взаимно съгласие.

С оглед предприемане на действия по прекратяване на споразумението през октомври 2022 г. е изпратена нотариална покана до Сдружение НАКЗТ за:

• премахване от интернет страницата на Сдружение НАКЗТ на Рамковото споразумение и на всякаква информация, свързана с него, засягаща сътрудничество с МОСВ;

• преустановяване на всякакви дейности на Сдружение НАКЗТ, основаващи се на Рамковото споразумение в защитени зони, в частност защитена зона BG0001040 "Западна Стара планина и Предбалкан";

• представяне в 7-дневен срок в министерството на декларация, че са преустановени всички дейности на Сдружение НАКЗТ, основаващи се на Рамковото споразумение, предвид неговата нищожност.

Министерството е сезирало Върховна касационна прокуратура, която е образувала преписка, препратена по компетентност на Софийска градска прокуратура.

С писмо от 10.10.2022 г. е сезирано Министерство на вътрешните работи с молба за проверка по компетентност.

Във връзка с нотариалната покана със Заповед от 10.10.2022 г. на министъра на околната среда и водите (Росица Карамфилова) е наредено да се извърши проверка на място от РИОСВ - София с цел да установи дали Сдружение НАКЗТ извършва нерегламентирана дейност по контрол и охрана в защитена зона BG0001040 "Западна Стара планина и Предбалкан", в т.ч. в района на хижа „Петрохан" и туристическите пътеки за връх Тодорини кукли.

На 02.12.2022 г. е извършена проверка на място от РИОСВ - София, при която не е установено извършването на нерегламентирани дейности от страна на Сдружение НАКЗТ, основаващи се на Рамковото споразумение. Не са установени облитания с дронове, обиколки с джипове, възпрепятстване преминаването на туристи, не са установени нарушения на режимите и забраните, регламентирани с обявяването на защитени зони от мрежата "Натура 2000".

В изпълнение на Заповед от 23.12.2022 г. на министъра на околната среда и водите /Росица Карамфилова/ на 17.01.2023 г. е извършена проверка на място от РИОСВ - София, при която на Сдружение НАКЗТ е връчена повторна покана за:

• премахване от интернет страницата на Сдружение НАКЗТ на Рамковото споразумение и на всякаква информация, свързана с него, засягаща сътрудничество с МОСВ;

• преустановяване на всякакви дейности на Сдружение НАКЗТ, основаващи се на Рамковото споразумение в защитени зони, в частност защитена зона BG0001040 "Западна Стара планина и Предбалкан";

• представяне в 7-дневен срок в министерството на декларация, че са преустановени всички дейности на Сдружение НАКЗТ, основаващи се на Рамковото споразумение, предвид неговата нищожност.

При проверката отново не е установено извършването на дейности по охрана и контрол от страна на Сдружение НАКЗТ, основаващи се на Рамковото споразумение.

В изпълнение на Заповед от 18.06.2024 г. на министъра на околната среда и водите /Петър Димитров/ на 01.07.2024 г. е извършена проверка на място от експерти при РИОСВ - Благоевград на Сдружение НАКЗТ.

На 26.06.2025 г. МОСВ е уведомило Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии" (Сдружение НАКЗТ) за едностранно прекратяване на Рамковото споразумение за сътрудничество.

В МОСВ не са получавани сигнали за установени от Сдружение НАКЗТ нарушения на екологичното законодателство.