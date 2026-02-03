Иван Иванов представи позицията на България по Европейския план за жилища на достъпни цени

„Ускоряването на строителството и насърчаването на енергийно ефективно, висококачествено строителство са от съществено значение, особено за уязвимите групи и за домакинствата със средни доходи, които все по-често срещат затруднения при осигуряването на адекватно жилище." Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той участва в неформална видео-конференция на министрите от ЕС с ресор жилищна политика. На срещата еврокомисарят по енергетиката и жилищното настаняване Дан Йоргенсон представи Европейския план за жилища на достъпни цени. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

„Считаме предложените в Плана мерки за важни за увеличаване на предлагането на жилища и за мобилизиране на инвестиции в сградния фонд", подчерта министърът и заяви, че „България смята за необходимо в следващите етапи да има повече яснота относно практическото прилагане на Плана и ролята на следващата Многогодишна финансова рамка за подкрепа на инвестиции в социални и достъпни жилища."

Пред европейските си колеги Иван Иванов настоя за допълнителна информация за гарантирането на допълняемостта между бъдещите инструменти по Многогодишната финансова рамка, финансирането по политиката на сближаване и финансовите механизми с участието на Европейска инвестиционна банка. Според него е необходимо да има яснота дали прилагането на Европейската стратегия за жилищно строителство ще осигури достатъчна гъвкавост за държавите членки, отчитайки националните и регионалните специфики.

На срещата регионалният министър увери партньорите, че страната ни дава положителна оценка на новата координационна роля на Европейската комисия по въпросите за достъпните жилища и стремежа тази политика да бъде утвърдена като обща европейска цел, но изтъкна, че управлението и насочването на допълнителните публични и частни инвестиции чрез финансови инструменти и институции на равнище Европейски съюз трябва да бъдат делегирани на страните членки, в чиято изключителна компетентност е жилищната политика.

По думите му жилищната политика в основата си е силно национална, с ясно изразени социални, икономически и регионални специфики и измерения и България остава готова да участва конструктивно в по-нататъшните дискусии.