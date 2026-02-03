Вижте двама от убитите в хижата (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

49-годишният Ивайло Иванов, Дечо Василев, на 45 г. и Пламен Статев, на 51 години. Това са имената на тримата мъртви, открити в хижа край Петрохан.

За смъртта на Дечо потвърдиха и от счетоводната къща, на която той бил шеф. "С дълбоко съжаление ви информираме, че беше потвърдена трагичната смърт на нашия управител и съдружник Дечо Василев.

Това е тежък момент за неговото семейство, близки и за целия ни екип. Молим за уважение и дискретност към всички засегнати. Ивайло Иванов СНИМКА: НАКЗТ

Във връзка с различни публикации и коментари в медиите бихме искали да заявим, че към момента няма официална информация за обстоятелствата около случая, поради което фирмата няма да участва в спекулации или интерпретации.

Дейността на компанията продължава и всички поети ангажименти към клиенти и партньори ще бъдат изпълнявани, както досега.

Благодарим ви за разбирането, доверието и подкрепата в този труден момент.

С уважение,

Екипа на В и М Компания ООД", написаха от дружеството.

Познати на мъжете твърдят, че са планинари и пещерняци, като обитавали хижата от няколко години.

По непотвърдена информация, Ивайло е основният наемател. Сградата обаче не е негова, а на Ивайло Калушев. За него се знае, че дълги години е живял в чужбина. В момента мъжът е обявен за издирване.