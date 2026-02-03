Тийнейджър е в болница след бой пред заведение на "Пещерско шосе" в Пловдив

По-възрастен мъж му нанесъл удари в лицето

Момче на около 13-годишна възраст е настанено в болница след сбиване пред заведение за бързо хранене на бул. "Пещерско шосе" в Пловдив, съобщиха за "24 часа" от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден вчера вечерта, а към момента служителите на Второ районно работят по установяване на участниците в боя.

По непотвърдена информация тийнейджърът е бил пред заведението със свои приятели и са си купували храна. Тогава пристигнал по-възрастен мъж, който започнал да го обижда, а след това му нанесъл удари по лицето. Момчето изпаднало в безсъзнание. Приятелите му повикали линейка и към момента младежът е настанен в УМБАЛ "Свети Георги" в Клиниката по лицево-челюстна хирургия.