15-годишен откраднал кола в Нови пазар

Непълнолетен на 15 години от Нови пазар е задържан в полицейския арест за кражба на автомобил, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен Ася Йодранова.

Около 9:45 ч. жител на Каспичан е спрял пред хранителен магазин в града. Оставил е автомобила с включен двигател. Видял е как колата му потегля. Подал е сигнал за противозаконното отнемане на лек автомобил "Фолксваген" с шуменска регистрация чрез телефон 112. Мъжът е съобщил, че водачът е видимо малък и се движи към изхода на Каспичан. Сигналът е подаден към всички полицейски екипи.

По-късно в Нови пазар полицейски служители са засекли автомобила в централната част на града. Подали са звуков и светлинен сигнал на водача, но той не е спрял, ускорил е скоростта и е продължил. Последван е от екипите, като малко по-късно, на ул. ”Марица” в града пътните полицаи са успели да го спрат така, че да не създава предпоставки за настъпване на произшествия с останалите участници в пътното движение.

Установили са, че зад волана е 15-годишен местен жител, а до него на дясната седалка е бил 13-годишен, също от Нови пазар. Изяснено е, че след кражбата, непълнолетният е минал през едно от училищата в Нови пазар, взел е свой приятел, и са решили да се повозят, съобщи говорителят на полицията в Шумен.

Изпробван е с дръг чек и дрегер за шофиране след употреба на наркотични вещества и техни аналози и алкохол, пробите му са отрицателни. Не е криминално проявен, но има данни, че е управлявал автомобила на бащата на свой приятел. Задържан е за срок от 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. Образувано е досъдебно производство. Автомобилът е върнат на собственика му, добави Йорданова.

Кражбите са с най-голям относителен дял от разследваните престъпления през изминалата 2025 г. в Шуменско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.