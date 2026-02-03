Извън ЕС българите гласуват в до 20 секции, район "Чужбина" отново се отлага (Обзор)

Почти е сигурно, че на предстоящите през април предсрочни парламентарни избори българите в страните извън Европейския съюз ще могат да гласуват само в до 20 секции. В това число не влизат тези, които ще бъдат открити в посолствата и консулствата. По предложение на ГЕРБ пък за пореден път се отлага създаването на избирателния район "Чужбина" - до 2028 г.

Във вторник правната комисия се събра на поредно извънредно заседание, на което прие на второ четене промените в Изборния кодекс, предложени от "Възраждане". На първо четене те бяха приети със 119 гласа (на "Възраждане", ГЕРБ, ИТН и БСП) в четвъртък, след като отново извънредно влязоха в комисия предния ден. Така се очертава промените в изборното законодателство да бъдат окончателно приети за седмица - според програмата на НС за тази седмица, депутатите ще ги гласуват отново в четвъртък.

Първоначално мнозинството на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало опита да прокара много по-сериозни промени, описани в дълъг над 120 страници доклад. С тях за изборите трябваше да се вкарат изцяло нови машини - оптични сканиращи устройства. На сканиращите устройства се гласува с хартиена бюлетина - след отбелязване на вота избирателят я вкарва в машината, тя отпечатва контролна разписка, която пък се пуска в специална кутия. Ако не я е попълнил коректно, машината връща бюлетината. Ако скенерът вече я е приел, избирателят не може да променя вота си чрез повторно гласуване.

От опозицията заподозряха, че тази поправка цели за предсрочните избори да остане само гласуването с хартиена бюлетина. Причината: няма време за доставка на новите машини, нито за сертифицирането им. Това дори разцепи управляващите- 2 дни част от групата на БСП отказа да се регистрира и така "бутна" кворума на заседанията.

И въпреки че темата с новите машини засега остава в миналото, управляващите подкрепиха секциите в страните извън ЕС да бъдат ограничени до 20. До изборите през ноември 2021 г. също имаше подобно ограничение, но тогава броят бе до 35. Причината от "Възраждане" да поискат тази промяна, която бе приета и при среднощното гласуване в комисия на първия законопроект за промени в ИК, е че според тях трябва да се ограничат "манипулираните етнически гласове" от Турция.

ПП-ДБ, ДПС-Ново начало, МЕЧ и "Величие" категорично се противопоставиха на тази идея с аргумента, че не трябва да се ограничава правото на гражданите да гласуват, без значение къде по света се намират.

Зам.-шефът на "Възраждане" Петър Петров даде данни от последните избори, според които в Турция за последните избори през октомври 2024 г. са били открити 168 секции. През 2021 г. пък са били 158, с над 88 хил. гласували. От АПС изразиха притеснение, че с предложението във Великобритания се ограничават гласовете на "стотиците хиляди българи и мнозина студенти, които учат там". Петров контрира, че официалните данни на ЦИК сочат, че при предишното ограничение, гласуващите там са били около 30 хил., а след отпадането му са започнали да намаляват. През юни 2024 г. гласувалите в Обединеното кралство са били около 19,5 хил., а през октомври - 21, 3 хил.

Изненадващо на заседанието този път от ЦИК дойде лично шефката й Камелия Нейкова. Тя заяви, че данните, които предостави Петров, са верни, а ако бъде прието ограничението заедно с външно министерство трябва да се направи сериозна организация, за да не се попречи на желаещите да гласуват да упражнят правото си на вот.

Другото, което бе прието по предложение на Георги Кръстев от ГЕРБ за пореден път отложи създаването на избирателен район "Чужбина" до 2028 г. Основното притеснение сред депутатите е, че няма ясни правила как този район трябва да функционира. Решено е, че от него ще се излъчват 4 мандата, но няма яснота от кои райони в страната ще бъдат смъкнати те и на какъв принцип ще се разпределят гласовете.

Не бяха приети няколко предложения на ПП-ДБ, сред които поетапно връщане на дистанционното електронно гласуване, което бе прието от 43-то НС след рефенрендум, но бе отменено с решение на 48-то НС. Не мина и искането им секциите извън ЕС да се ограничат до 100, а не до 20, както и избирателите да попълват декларации на място в СИК, а ЦИК да изисква допълнителна проверка на избирателя чрез кратко съобщение на предварително посочен телефонен номер, в случай, че се бъде установен риск от злоупотреби.