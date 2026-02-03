Премиер - другата седмица. Но ще делите отговорността с него, напомни Йотова на парламентарните партии (Обзор)

Тя учтиво отклони, а ПП-ДБ нарече "абсурд" екзотичната идея на ГЕРБ - президентът да си хареса депутат и ще го изберат за шеф на НС вместо Назарян, за да поеме служебната власт

Още другата седмица трябва да е ясно името на служебния премиер, посочен от президента Илияна Йотова. От графика на консултациите ѝ с партиите, стартирали във вторик, става ясно, че всички ще минат до петък. Тя обяви, че ще посочи един от 5-имата след разговори с парламентарните сили. После той ще има седмица, за да предложи на Йотова състав на служебното правителство,и така се влиза в разчетите за избори на 19 април.

След промените в конституцията отговорността между изпълнителната (служебна) и законодателната власт е споделена, открои обаче тя пред ГЕРБ, които влязоха първи на “Дондуков” 2. Напомни, че Народното събрание вече е постоянно действащ орган, политическата му отговорност също не се прекъсва. А президентът посочва служебен премиер измежду 10 лица, избрани и назначени на длъжността именно от парламента.

Петима от тях приеха: подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Отказаха управителят на БНБ и другите му двама заместници, омбудсманът и шефката на парламента Рая Назарян.

Самата тя бе един от тримата представители на ГЕРБ, които отидоха при президента. И заедно с Деница Сачева и Костадин Ангелов изложиха на Йотова екзотична идея - да посочи депутат, когото смята за подходящ за служебен премиер, а ГЕРБ да го подкрепи да оглави парламента вместо Назарян и така да влезе в “домовата книга”.

Приемам това предложение като знак за вашето дълбоко разбиране за ситуацията, в която сме изпаднали всички.

Не знам колко е честно към вас, г-жо Назарян,

но искам да подчертая, че избор на нов председател на НС е изцяло в ръцете на депутатите. То в никакъв случай не може да бъде нито мое желание, нито моя препоръка, още по-малко избор на конкретен човек, тактично отказа Йотова.

Тя все пак пое ангажимент да предложи идеята на останалите формации, но в 25-минутната публична част от последвалата среща с ПП-ДБ не го направи. По-късно пред медиите Божидар Божанов нарече предложението “абсурдно и комично”.

Ще взема решение според моето разбиране за интересите на държавата и на българските граждани, каза самата Йотова, като

акцентира на нуждата от стабилност и предвидимост

Седем представители на ПП-ДБ пристигнаха на “Дондуков” 2. Снимка: Георги Палейков ПП-ДБ пък се явиха при нея с дълъг списък задачи за служебната власт, от която се чакало много повече от това да организира изборите. На първо място - да внесе в НС законите, необходими за оставащите 3 млрд. евро по плана за възстановяване и депутатите да ги приемат до юни.

Поискаха твърда ръка срещу изборни манипулации в МВР. Новият министър на правосъдието да смени и.ф. главен прокурор, а на енергетиката - да удължи дерогацията на “Лукойл”, както и да не позволи поскъпване на водата, изредиха още от ПП-ДБ.

Президентът се пошегува, че ако кандидат- премиерите слушат, сигурно ще се откажат.

Лидерът на “Промяната” Асен Василев я похвали, че се движи с бързо темпо, макар че встъпи в длъжност само преди седмица. С него и колегите му Йотова прекара два пъти по-дълго време, като закритата им среща продължи час.

На нея

не са обсъждани никакви имена - нито за премиер, нито за министри,

увериха после от ПП-ДБ. Но пак посочиха като единствен приемлив за тях Андрей Гюров.

В сряда президентът продължава консултациите с ДПС, БСП и ИТН. Покана е изпратена и до “Възраждане”, но те обявиха, че няма да се явят, защото така допълнително се отлагат изборите. Подкрепят обаче подуправителя на БНБ, понеже “от всички единствено Гюров е отдалечен от Борисов и Пеевски”.