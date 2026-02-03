Бойко Борисов: За намаляване на секциите в чужбина имаме договорка с “Възраждане” (Обзор)

Гренландия е на Дания - все едно някой да ни вземе остров Болшевик

ГЕРБ и “Възраждане” са се договорили за намаляване на избирателните секции в чужбина. Това разказа лидерът на първата сила Бойко Борисов в предаването “Лице в лице” на bTV във вторник. По-рано през деня правната комисия прие и на второ четене секциите за гласуване да бъдат ограничени до 20 извън посолствата и консулските служби в страните извън Европейския съюз - Турция, Великобритания, САЩ и пр. Промяната, поискана от “Възраждане”, мина с подкрепата на ГЕРБ, БСП и ИТН, очаква се още днес да се прокара окончателно и през пленарната зала.

Попитан по актуални геополитически теми като тази за Гренландия, Борисов отсече - тя е на Дания. Сравни амбициите на Доналд Тръмп към ледения остров с това някой да иска да ни вземе остров Болшевик (Св. Анастасия), макар на него да нямало ценни минерали.

Той обаче защити Съвета за мир на Тръмп и включването на България в него. “Изведнъж се оказа, че да си със САЩ - най-големия ни стратегически партньор, е лошо”, коментира Борисов критиките към подписа на Росен Желязков под хартата. Обяви, че договорът няма да бъде ратифициран от този парламент въпреки настояването на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Никога президентската институция не е била интересна за мен, категоричен бе Борисов. И уточни, че ГЕРБ се е борил за изпълнителна и кметска власт, защото така може да реализира политиките си и да помага на общините.

“А какъв да е? Мисля, че си е легитимен”, отговори лидерът на ГЕРБ на въпрос легитимен ли е и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.