Много драматизъм - за изборите иде ли цунами, сравняват ги с бойно поле

Юри Велев в "Пресечна точка": Не може да сложиш полицай до всяка секция, за партиите всички проблеми изглеждат като пирони

Консултациите на президента Илияна Йотова с ГЕРБ и с ПП-ДБ днес протекоха по съвършено различни начини. От ГЕРБ предложиха някакво решение на проблема със служебния премиер, докато от ПП-ДБ делово струпаха много проблеми, коментира Юри Велев, зам.-главен редактор на "24 часа" в студиото на "Пресечна точка" по Нова телевизия.

Много драматично взе да става в държавата, социолозите очаква вълна или цунами, която да бъде вдигната от новия проект на Радев. ПП-ДБ започнаха да говорят за обезвреждане на мини, за бойно поле. Прекалено се набляга на фигурата на бъдещия вътрешен министър и ролята му за честни избори, но когато единствения инструмент с който разполагаш е чук, всички проблеми започват да ти се струват като пирони. За честността на изборите не отговаря само МВР, не можеш да сложиш полицай до всяка секция, там трябва да има обучени представители на партиите, наблюдатели, има все пак ЦИК. Партиите трябва да намалят този излишен драматизъм. Но най-вероятно няма да го направят, коментира Юри Велев.

