Педофили или секта, но само изчезналите - собственикът на хижа "Петрохан" и момче, знаят истината

За тройното убийство МВР проверява няколко версии

Бащата на Фидосова продал на рейнджърите хижа "Петрохан" през 2020 г., оттогава туристите я избягват

Педофилска мрежа, злоупотребявала с деца на лагери за опознаване на природата, които законно били организирани.

На данни за подобно престъпление се натъкнала полицията при разследването за смъртта на тримата мъже край Петрохан. МВР проверява и версия за секта, както и евентуално отмъщение на дървената мафия.

Поне един от тримата мъртви - Ивайло Иванов, е обучавал ученици в хижата, където са открити телата.

В училище децата следват модела на цял работен ден като възрастни. Природата напълно липсва в цялото им ежедневие, описва целта на лагерите през 2019 г. пред БНР Ивайло Иванов.

Той не е шеф на организацията, занимаваща се с лагерите, а редови член. Другите двама убити са Дечо Василев, на 45 години, и Пламен Статев, на 51 г. И тримата са членове на Националната агенция за контрол на защитените територии. Пламен Статев

Застреляните мъже са съдружници със собственика на хижата Ивайло Калушев в "Българска асоциация по екстремни спортове" ООД.

Дечо Василев е съдружник и в счетоводна компания от 2004 г., когато завършва УНСС. За смъртта му потвърдиха и колегите му.

"С дълбоко съжаление ви информираме, че беше потвърдена трагичната смърт на нашия управител и съдружник Дечо Василев. Това е тежък момент за неговото семейство, близки и за целия ни екип. Молим за уважение и дискретност към всички засегнати. Във връзка с различни публикации и коментари в медиите бихме искали да заявим, че към момента няма официална информация за обстоятелствата около случая, поради което фирмата няма да участва в спекулации или интерпретации", пишат от фирмата на Дечо Василев. ДЕЧО ВАСИЛЕВ

На Ивайло Калушев, който е собственик на хижата в Петрохан, била идеята за детските лагери. Мъжът живял преди време в Латинска Америка, често пътувал до Мексико, където практикувал гмуркане.

МВР издирва Калушев като свидетел на престъплението

Появи се информация, че е потеглил в посока Бургас. Освен него, търсят и момче на 16 години, което е било в хижата. Родителите му обаче не съдействат на разследващите с информация за евентуалното му местонахождение.

Преди повече от 5 години е имало 2 сигнала за педофилия с момчета - на 9 и 15 години. По неофициална информация те били пратени до прокуратурата и Агенцията за закрила на детето. По-голямото е отрекло, а за малкото родителите не съдействали.

"Проблемни хора, пазеха не извън хижата, а да няма достъп до нея, което означава, че е имало нещо. Имаше и момичета, не мога да преценя по височина, ама 5-и, 6-и, 7-и клас някъде бяха и се държаха някак си не като че са с родители, а по-освободено", разказа пред медии Андрей Евтимов от с. Гинци, което е на 15 км от хижата.

Директорът на Националната полиция Захари Васков потвърди, че се проверява съпричастност на малолетни и непълнолетни към организацията, която напомня секта.

"Затворено общество", каза Васков. Запитан за версията, лансирана от близки на убитите, че дървената мафия е замесена в смъртта им, шефът на ОД на МВР - София, Тихомир Ценов посочи, че в полицията няма такива данни. Но се работи по всички версии.

Тримата убити нямат криминални регистрации и са притежавали законно оръжия. До две от телата са открити пистолети, до третия убит - дългоцевна пушка. В хижата са открити още оръжия.

Хижа "Петрохан", в която са убити планинските рейнджъри, е построена като хан през 1868 г. от берковския жител Петър Ангелов

По-късно става известна като туристическа база на Българския туристически съюз (БТС) в парк "Стара планина". През 2005 г. я приватизира култовият жител на Монтана бай Фидос Симеонов.

Той е баща на бившата депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова. Години наред бай Фидос посреща гости от цялата страна в хижата. Сам приготвя храната и настанява гостите. Отглежда и петли, които са атракцията в туристическия обект. Местните си спомнят, че амбицията му била да я направи примамливо място за повече туристи. Фидос Симеонов отглеждаше петли в култовата хижа.

От есента на 2013 г. бай Фидос започва борба за категорията на вилата, но не получава отговор и от тогавашния министър на туризма Николина Ангелкова. През 2020 г. продава хижата за 90 хил. лв. на Ивайло Калушев - учредител и член на управителния съвет на планинските рейнджъри. Година по-късно Калушев дава сградата под наем на Ивайло Иванов, който представлява сдружението. От началото на 2022-а започват сигналите за заградени територии и забрана за преминаване през планинските пътеки в околността. Хижа “Петрохан” от времето, когато приемаше туристи.

"Много пъти сме ходили в хижата преди 2021 г. при бай Фидос. През 2022-а се опитахме да отидем, без да знаем, че има нов собственик. Още на разклона към хижата ни спряха съмнителни хора. Казаха, че вече не е хижа и не може да минем оттам към Тодорини кукли.

Бяха въоръжени. Накараха ни да оставим колата много по-надолу

Втори път след година пак се пробвахме да стигнем - пак същите мутренски предупреждения да не продължаваме. Жалко е, че са и изгорили хижата", пише Милен Марков.

Друг запален планинар разказва, че лично е виждал в двора на тази хижа скъпи джипове и пикапи, атевета и табела на оградата на националната агенция. "Мутренска работа", възмущава се туристът.

"Не знам на кого я даде Фидосова, но със сигурност въоръжени до зъби, нагли до безумие,

които в първите години дори с телена мрежа бяха заградили и гората, пиле не прехвърква там. Туристи първоначално още я търсеха, но след като много от тях се опариха, вече преминаваха на километър по билото над хижата", споделя друг.

"Частен имот, пълен с психари. Младежът с оръжието така се беше маскирал, че се чудя на какво ли си играят вътре и на кого изобщо е тази хижа", пише Цветелина.

В националните паркове "Пирин" и "Рила" не са се срещали с представители на Националната агенция за контрол на защитените територии. При тях не са идвали хора, за да се представят за природозащитници и да се включват в охраната на парковете.

Спомнят си обаче, че преди 3-4 г. имало сключено споразумение с МОСВ и са се чудили как частна организация ще охранява националните паркове, което определят като несъстоятелно.

"Това е НПО, ние нямаме досег с тях", каза директорът на Национален парк "Централен Балкан" в Габрово Георги Кръстев. Не е запознат с договора на горските рейнджъри с МОСВ, но смята, че имат различен обхват на действие и не ги разпознава като колеги. Планинските рейнджъри не са идвали в дирекцията на парк "Централен Балкан" и не са търсили срещи с него.

"Не съм запознат с дейността им, не са имали нищо общо с нашия парк и никога не са навлизали в територията ни. Не са искали някакво съдействие или да работят на територията на парка", категоричен бе Кръстев, който заема поста от 20 март 2024 г.

"Отдавна съм запознат с тази структура. Видях обява в социалните мрежи, че си търсят доброволци, но беше преди 2-3 г. Доброволците им трябваха за защита на гората при пожар, опазване на дивеча, от иманярски набези и други.

Отворих им сайта, за да го разгледам, но ми се сториха много близки до паравоенна формация",

разказа пред наш репортер Владимир Филков, ръководител на Аварийно-спасителния отряд в Благоевград. Направило му впечатление, че имат добра техника.

"Видях на снимки много добри професионални дронове, скъпа специализирана транспортна техника като атевета и др. Оръжията обаче ми се видяха в повече. Не съм се обаждал, за да питам за подробности и не съм проследил развитието им после. Тогава се замислих, че може и да имат някаква държавна протекция, защото определено разполагаха със средства, за да купят такава техника.

В България има такива паравоенни формирования, които правят обучения за стрелби и реших, че са нещо такова, някакви шерифо-рейнджъри", допълни Филков.