От любов към природата до тежковъоръжени рейнджъри - колко още се крият в горите

За 4 г. трима от петима министри на околната среда опитали да спрат съмнителната дейност на Националната агенция за контрол на защитените територии, но не успели

5-има министри на околната среда в 7 последователни правителства за последните 4 години са допуснали съмнителната дейност на “Националната агенция за контрол на защитените територии” (НАКЗТ) в Стара планина.

Вероятно и днес нямаше да подозираме за тази странна тежковъоръжена организация, ако 3-ма от членовете ѝ не бяха намерени с куршуми в главите до хижа “Петрохан”, където е била базата на планинските рейнджъри. Жертвите са трима от учредителите на сдружението - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

Зелена светлина на дейността им дава през 2022 г. бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Във вторник - деня след убийството, Сандов бе по-активен от полицията в изявленията си пред различни медии, за да обяснява защо и как е подписал споразумение с т.нар. рейнджъри. (Виж карето на 3-а стр.)

Един от убитите - Дечо Василев, е развивал сериозен бизнес извън “опазването на природата”.

“Дечо обичаше природата. За него беше кауза.

Разказвал е, че са имали сблъсъци с дървосекачи и

бракониери, особено в началото на дейността им. Не знам да са били като секта. Имам бегли впечатления от другите момчета, не съм бил член на тяхното сдружение”, разказа за “24 часа” Иван Милев, който е дългогодишен съдружник на Дечо Василев. Двамата управляват няколко компании за одит и счетоводство. Всъщност само Дечо Василев от жертвите има по-голям бизнес, останалите са членове на сдружения с нестопанска цел.

Рамковото споразумение между МОСВ и рейнджърите

Дейността на въоръженото сдружение с униформи е известна на тесен кръг от природозащитници и държавни чиновници до тройното убийство, когато стана ясно, че са

заградили държавната гора, не са пускали туристи и берачи на боровинки

и малини, монтирали са камери в цялата местност около хижата и са я наблюдавали с дронове.

Всичко започва на 13 януари 2022 г., когато е учредено сдружението. Подписите под устава са няколко. Първи е Николай Майсторов - известен български художник и професор. След него е съпругата му Стилияна Димитрова, също професор. Следват имената на Ивайло Иванов, Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Василев и Пламен Статев.

Същите хора в различни варианти, но без професорите, управляват и други неправителствени организации - за екстремни спортове и за карстови и хидрогеоложки изследвания. По-късно създават и Българска рейнджърска асоциация. Целта на новото сдружение е опазването на екологичното равновесие и устойчивото използване на ресурси в България и Европа.

Само месец преди регистрирането на сдружението - на 13 декември 2021 г., клетва полага редовното правителство с премиер Кирил Петков. Министър на околната среда в него е Борислав Сандов.

Очевидно подписването на споразумението с НАКЗТ е бил един от първите приоритети на еколога Сандов като министър - на 8 февруари 2022 г. той и председателят на организацията Ивайло Иванов подписват рамковото споразумение за сътрудничество. В него е записано, че заедно ще работят за опазването на околната среда, повишаването на обществената информираност, експертна и техническа помощ. Дечо Василев

По това време учредителят Ивайло Калушев, когото полицията издирва след тройното убийство, вече е купил хижа “Петрохан” от бащата на бившата депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова.

Подсигурени от споразумението с екоминистерството, въоръжените планински рейнджъри започват да поставят бариери в околността на хижата, която попада в “Натура 2000”, електропастири, видеокамери. Но не само - паралелно организират инициативи, обучителни лагери и участват във форуми за защита на природата, включително в Европа.

Скоро обаче започват и сигналите, че

рейнджърите ограничават достъпа до местността над село Гинци

и в посока връх Тодорини кукли. Един от сигналите е на риболовното сдружение “Балканка”, което се оплаква от дейността на НАКЗТ до институциите и чрез публикации в социалните мрежи. Не постигат резултат. Ивайло Калушев е собственик на хижа "Петрохан".

След падането на кабинета на ПП, ДБ, БСП и ИТН идва служебният кабинет с премиер Гълъб Донев. Министър на околната среда и водите става Росица Карамфилова. Още в първите дни на поста през септември 2022 г. тя е поканила председателя на сдружението Ивайло Иванов, но той е отказал да прекрати споразумението. По случая с планинските рейнджъри тя е отговаряла на въпрос от депутат в началото на 2023 г. Тогава Карамфилова посочва, че подобно споразумение по контрол на защитени територии с неправителствена организация е прецедент. Още през септември 2022 г. Инспекторатът на министерството проверява за нарушения при сключването на споразумението. Изводът е, че то не е съгласувано с ресорните дирекции, няма документооборот, доклад и други реквизити.

В документа нямало име, подпис и печат на министерството

На 10 октомври 2022 г. Карамфилова нарежда на РИОСВ-София, да направи проверка на място. Служителите откриват в хижата членовете на сдружението, облечени в униформи. Не намират нарушения на режимите и забраните, свързани с “Натура 2000”. На 23 декември служебният министър нарежда втора проверка. Тогава са сезирани МВР и прокуратурата, посочва тя в отговора на въпроса на депутата. Борислав Сандов Снимка: Архив

В същото време са предприети и действия за прекратяване на рамковото споразумение по взаимно съгласие, като от екоминистерството изпращат нотариална покана до НАКЗТ. Нотариусът обаче не открива никого на адреса, на който е регистрирано НПО-то в София - жилищна кооперация в кв. "Красно село". Налага се да залепят съобщението на входа и така се счита за връчено. По информация на министър Карамфилова във Върховната касационна прокуратура е образувана преписка по техния сигнал.

"МОСВ ще потърси защита и по реда на гражданското законодателство по съдебен ред, в случай че НАКЗТ не се съобрази с нотариалната покана и откаже да съдейства", казва тогава Росица Карамфилова в парламента.

Вероятно тя се е надявала проверките на другите институции да имат резултат. Въпреки прекратяването на рамковото споразумение въоръжените планински рейнджъри остават в базата си и развиват дейност, става ясно от фейсбук страницата им. Росица Карамфилова - министър на околната среда и водите

Карамфилова прави всичко възможно, за да прекрати споразумението. Изпратила е и втора нотариална покана до НАКТЗ за премахване на интернет страницата им и преустановяване на дейността по споразумението. Следва нова проверка, която отново не показва нередности.

Карамфилова остава министър до юли 2023 г., когато на поста я наследява Юлиан Попов от кабинета на сглобката. След него служебен министър в две правителства на Димитър Главчев е Петър Димитров.

Сагата продължава и при министър Димитров, става ясно от справката на екоминистерството. На 1 юли 2024 г. той праща експерти на РИОСВ - Благоевград, на проверка в сдружението. Не е посочен резултат. За последно МОСВ - вече с министър Манол Генов от сегашното правителство, уведомява НАКЗТ на 26 юни 2025 г., че прекратява едностранно рамковото споразумение за сътрудничество. От министерството обясниха във вторник, че не са получавали сигнали за нарушения на екологичното законодателство от сдружението.

Въпреки двукратното прекратяване на рамковото споразумение от двама министри планинските рейнджъри продължават да действат и да се събират в хижата до село Гинци, поне до убийството на тримата в понеделник. Остава мистерия как са се финансирали. От страницата им личи, че са разполагали не само с оръжия, но и с моторни шейни, дронове и друго оборудване. Манол Генов - министър на околната среда и водите. Снимка: Архив

През последните години някои от тях имат и медийни изяви, макар и рядко. Представляващият сдружението Ивайло Иванов говори пред сайта "360 градуса".

"НАКЗТ не е взела нито стотинка държавно или публично финансиране. Поради корупцията, пропила голяма част от публичния сектор в България, считаме, че единственият ефективен начин да се създаде работеща рейнджърска структура е, ако тя е независима и се ръководи от морал и принципи. За щастие, този вид мислене привлече достатъчен ресурс и до момента всичко, което сме направили, е със 100% частно финансиране. Ние завършихме първоначалните етапи от проекта и в момента предстои надграждане. За него също на този етап няма да търсим държавно финансиране и би било добре, вместо да се разчита отново на финансиране от чужбина, българският бизнес да припознае като социална отговорност нуждата от участие в опазването на нашата природа и да можем да продължим с помощ на местно ниво", обяснява Ивайло Иванов. В профила на организацията му във фейсбук има публикувана и снимка със зам.-министъра на екологията на Чехия, както и много семинари на Европейската рейнджърска организация, на която са член.

След убийството на тримата членове на сдружението от МВР обявиха, че при тях няма сигнали за противозаконна дейност. Частните рейнджъри снимат околностите с дронове.

Екологът министър Сандов се доверява на новопоявила се агенция 58 дни след старта на кабинета "Петков"

Те подаваха много сигнали и са съдействали за разкриване на сметища и незаконен дърводобив. Разполагаха с дронове и обхождаха голяма територия. Рамковото споразумение не създава права и задължение за МОСВ и за организацията.

Това обясни във вторник пред БНР бившият екоминистър Борислав Сандов. Именно той подписва споразумението за сътрудничество с Националната агенция за контрол на защитените територии на 8 февруари 2022 г., 27 дни след основаването на неправителствената организация и 58 дни след старта на кабинета на Кирил Петков.

Това е НПО и такъв тип има много в България и света. А това споразумение си го представете като стискане на ръце пред камери, че ще пазим заедно природата - лист хартия и е с атрибутите на рамково споразумение, но не създава права и няма финансов ангажимент. Те са единствената организация от България, която е член на Юропарк и на Европейската рейнджърска организация, уточнява още Сандов. И прави разграничение със служителите на националните паркове у нас. В България рейнджъри са служителите на националните паркове и те се борят с бракониерство. Техните заплати той успял да увеличи по време на мандата си. Преди да подпише споразумението с НАКЗТ, бившият министър не познавал Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и останалите от организацията, но имали няколко срещи в министерството.

Сандов добави, че името на сдружението внушавало, че са държавна институция. Въпросът обаче трябва да се отнесе до съда, посочи той, защото имена, създаващи усещане за държавна структура, трябвало да бъдат спирани още при регистрацията. Това не било въпрос на законодателство, а на съдебна практика.

Сандов коментира още, че има убийство на трима души, а те били представени като авторите на деянието, а не като жертви. Посочи, че за 4 години правоохранителните органи не са открили нарушения или повод организацията да бъде закрита. Напомни също, че има презумпция за невинност.

Призова за бърза намеса и да се проследи къде е изчезналият собственик на обекта Ивайло Калушев. Възможно е и да е отвлечен, не изключи Сандов.

В България има защитени територии с идеална цел опазване на природата, които се контролират и стопанисват от неправителствени организации и това не е проблем, категоричен е той.

Борислав Сандов става министър на околната среда и водите на 13 декември 2021 г., когато е сформирано правителството на Кирил Петков. Заема и поста заместник министър-председател, отговарящ за климатичните политики. Мандатът му продължава до 2 август 2022 г., тоест около 8 месеца, и приключва с падането на кабинета “Петков” вследствие на успешен вот на недоверие през юни 2022 г. След напускането на поста Сандов остава активен в публичния и политическия живот, като коментира екологични, климатични и политически теми. Той е един от ключовите членове на “Зелено движение”, като е бил съпредседател, ръководител и водещ представител на партията в различни периоди. Към момента на сайта на партията фигурира като координатор “Местни организации”.