53-те легла в белодробната болница във Велико Търново пълни с болни

Белодробната болница във Велико Търново, която разполага само с 53 легла за лежащо болни, е вече препълнена и се налага да се връщат хора или да изчакват да се освободи място, за да бъдат приети. Това каза в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви управителката на болничното заведение д-р Стела Денчева.

„Болницата е препълнена, защото има грип и ние имаме болни с усложнения – пневмонии, или пък хора, които имат сърдечно-съдови заболявания. Хората се опитват да лекуват грипа в къщи и дори не се обръщат към личния си лекар, стигат до болницата чак когато нещата станат много тежки", каза д-р Денчева.

Според нея хората, които са ваксинирани , по-рядко достигат до болницата. Сред болните има и случаи с ковид-19, но преобладават болните от текущите в момента щамове на грип, каза тя.