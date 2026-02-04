Потушени са 50 пожара в страната през последното денонощие. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на сайта си. Екипите на пожарната са реагирали на 89 сигнала за произшествия.

Мъж е пострадал при пожар в Симеоновград. Вчера в 18,15 ч е получен сигнал за пожар в едноетажна къща в града. Пострадал е 80-годишен мъж, който е с изгаряния на дясната ръка. Няма опасност за живота му, транспортиран е в болница.

Вчера в 8,12 ч е получен сигнал за пожар в училище в село Владимирово, община Бойчиновци. На място са изпратени три пожарни автомобила. В училището е имало 208 деца, които са били евакуирани преди пристигане на екипите.

В 10,15 ч вчера е получен сигнал за пожар в хотел във Варна. На място са изпратени два пожарни автомобила. Пожарът е възникнал в контролер на фотоволтаици, ситуиран в подпокривно пространство. Хотелът не е работил към момента на пожара.

С материални щети са 13 от пожарите за денонощието, девет от тях се горели в жилищни сгради. Без материални щети са 37 пожара. За изминалите 24 часа са извършени 36 спасителни дейности и помощни операции, от които една при катастрофа.