Януарски сметки за ток в Пловдив до три пъти по-високи от декемврийските

Масови оплаквания от високи януарски сметки за ток има в Пловдив и региона, показа репортаж в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви.

Примерите са най-разнообразни, но повечето оплакващи се казват, че на фона на декемврийските сметки януарските са отчетливо по-високи. Най-драстичният пример е за самотно живеещ човек, който за декември е платил 80 лева, а за януари сметката му е 240 лева.

От дружеството ЕВН, което обслужва региона, казват, че основната причина за повишението на сметките е в студеното време, което обхвана страната през януари и по-високата консумация. Разликата се състои и в това, че отчетният период включва дните около Коледа и Нова година, когато семействата прекрават повече време у дома. От дружеството твърдят, че за целия регион, който обслужват – Югоизточна България, жалбите са около 300.

Адвокатско дружество в града вече е предприело събиране на жалби с цел оформяне на колективен иск през КЗП и КЗК.