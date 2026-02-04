Иван Демерджиев: Темата "Петрохан" засяга националната сигурност, щом ДАНС първи са пристигнали

Данните, че ДАНС първи са пригнали край хижа "Петрохан" говорят, че става дума за тема, която засяга националната сигурност. Това каза пред БНТ бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев.

"Много въпроси възникват по този случай. Един от тях е какво правят там служители на ДАНС, защо те първи посещават местопроизшествието? Това са данните, които стигат до момента. Не са отречени, не са потвърдени", каза още той.

"Не е в полза на обществото фактът, че има сериозно недоверие в ръководството на МВР. Всяка информация, която се подава оттам се подлага на съмнение, не без основание, за съжаление", посочи Демерджиев.

"Доста време мина, откакто бяха открити труповете край хижа "Петрохан". Няма категорично ясно послание от страна на МВР какво се случва, какви действия се предприемат. Профила на тези хора, които са извършвани тези дейности. Сравнително млади мъже, без семейства, без деца. И самото запалване на хижата също поражда доста въпроси. Кръгът на хората, които там са правили някакви дейности, след като той не е установен или не е ясен. Едно е ясно - някой е опитал да заличи следите от това, което се е случвало там", коментира той.

"Много голяма успеваемост при разкриването на този вид престъпления има, когато става дума за битови убийства, почти 100%. И почти нулева, когато става въпрос за поръчкови, знакови убийства. Нека видим това в коя от двете графи ще попадне и много внимателно да видим дали ще се намерят извършители, поръчители, подбудители. И дали ще се установи кръгът от хора, които са извършвали там очевидно противозаконни дейности", каза Демерджиев.

"Не е лошо МВР да обясни какви действия са предприети, успяха ли да извадят информация от митичния телефон на Алексей Петров. Имало ли е информация за съмнителни лица, които са пребивавали на територията на София и са били отседнали там? На които имената се свързват с подобен род деяния - убийства. Подавана ли е такава информация в министерството, проверявана ли е? Правен ли е опит да бъдат установени тези", каза бившият служебен МВР министър.

На въпрос има ли такава информация, той отговори: "Щом го казвам, очевидно имам, да".

"Самото доброволно предаване на Брендо от моя гледна точка подсказва сделка, с тези които управляват съдебната система. И това е следващият ход в рамките на такава сделка - да отидеш да се предадеш доброволно, след като си се укривал дълго от правосъдието", заяви Демерджиев.