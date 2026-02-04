Версия за случая „Петрохан": Охранявали са контрабанден канал от Сърбия

Хижата край Петрохан макар и отдалечена от столицата, се намира на стратегическо място. Срещу нея започва един черен път, който води до сръбската граница и моето предположение е, че тази организация, от която са тримата убити, е служила за нещо като прикритие или охрана на контрабанден канал. Това каза в предаването на Би Ти Ви „Тази сутрин" криминалистът Иван Савов.

Според него версиите за секта или педофилска мрежа са просто партенки, които се пускат в публичното пространство, за да бъдат предъвквани.

„Тези хора там, тежко въоръжени, снабдени с термовизионни камери и дронове, биха могли да осигурят прикритие за най-различни канали", каза Савов.

От друга страна фактът, че ДАНС също са се включили в разследването на случая подсказвало, че е твърде възможно да има държавна намеса в съществуването на подобна групировка. "Откъде е финансирането на едно НПО, което само 25 дни след създаването си подписва такъв договор?", попита Савов. "Сигурен съм, че политицията вече знае дали е убийство, ритуално самоубийство, дали оръжията при тях са използвани. Там е била някакъв вид клетка, организация, които са извършвали дейност на ръба на закона или е контролирана от службите, но в някакъв момент е станала грешка", смята той.