ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Случаят “Туин Пийкс” край Петрохан - частна армия ...

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22220915 www.24chasa.bg

Версия за случая „Петрохан": Охранявали са контрабанден канал от Сърбия

45396
Иван Савов КАДЪР: bTV

Хижата край Петрохан макар и отдалечена от столицата, се намира на стратегическо място. Срещу нея започва един черен път, който води до сръбската граница и моето предположение е, че тази организация, от която са тримата убити, е служила за нещо като прикритие или охрана на контрабанден канал. Това каза в предаването на Би Ти Ви „Тази сутрин" криминалистът Иван Савов.

Според него версиите за секта или педофилска мрежа са просто партенки, които се пускат в публичното пространство, за да бъдат предъвквани.

„Тези хора там, тежко въоръжени, снабдени с термовизионни камери и дронове, биха могли да осигурят прикритие за най-различни канали", каза Савов.

От друга страна фактът, че ДАНС също са се включили в разследването на случая подсказвало, че е твърде възможно да има държавна намеса в съществуването на подобна групировка. "Откъде е финансирането на едно НПО, което само 25 дни след създаването си подписва такъв договор?", попита Савов. "Сигурен съм, че политицията вече знае дали е убийство, ритуално самоубийство, дали оръжията при тях са използвани. Там е била някакъв вид клетка, организация, които са извършвали дейност на ръба на закона или е контролирана от службите, но в някакъв момент е станала грешка", смята той. 

Иван Савов КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание