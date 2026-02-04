ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Случаят “Туин Пийкс” край Петрохан - частна армия ...

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22220971 www.24chasa.bg

Атанас Пеканов: Европа предупреди, че ще загубим пари, ако бавим реформите

2920
Атанас Пеканов

Предупреждението от Европа е ясно - ако се бавят или блокират реформи, България ще загуби пари по Плана за възстановяване и устойчивост и може да не получим очакваните 2,5 милиарда евро.
За това предупреди бившият вицепремиер Атанас Пеканов в сутрешния блок на Нова тв.

Влизането в еврозоната е само първата стъпка, но трябва да направим и следващите. На среща в чужбина ме попитаха какво става с корупцията в България. Защо страната ни не расте. Трябва по-малко да говорим и повече да правим, добави още Пеканов.

Забавянето на реформите е причина и все още кредитният рейтинг на страната ни да бе повишен.

Изравняването на цените в България с тези в Европа наистина може да бъде проблем тук. В по-малките градове има злоупотреби, но там няма къде да избягаш, коментира Пеканов.

Той не смята да се включва в бъдещия политически проект на Румен Радев.

Атанас Пеканов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание