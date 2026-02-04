Атанас Пеканов: Европа предупреди, че ще загубим пари, ако бавим реформите

Предупреждението от Европа е ясно - ако се бавят или блокират реформи, България ще загуби пари по Плана за възстановяване и устойчивост и може да не получим очакваните 2,5 милиарда евро.

За това предупреди бившият вицепремиер Атанас Пеканов в сутрешния блок на Нова тв.

Влизането в еврозоната е само първата стъпка, но трябва да направим и следващите. На среща в чужбина ме попитаха какво става с корупцията в България. Защо страната ни не расте. Трябва по-малко да говорим и повече да правим, добави още Пеканов.

Забавянето на реформите е причина и все още кредитният рейтинг на страната ни да бе повишен.

Изравняването на цените в България с тези в Европа наистина може да бъде проблем тук. В по-малките градове има злоупотреби, но там няма къде да избягаш, коментира Пеканов.

Той не смята да се включва в бъдещия политически проект на Румен Радев.