Съдът в Търговище остави в ареста мъж, откраднал 20 овце

Районният съд в Търговище уважи искане на Районната прокуратура и определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо 34-годишен мъж, обвинен за кражба на селскостопански животни, извършена в съучастие, съобщиха от сържавното обвинение. Той повредил преграда, здраво направена за защита на имота, и използвал при кражбата моторно превозно средство.

Д.М. остава в ареста, след като беше задържан за срок до 72 часа с оглед участието му в съдебното заседание с постановление на наблюдаващия случая прокурор.

Обвиняемият е добре познат на органите на реда и е осъждан, като сегашното му деяние е извършено в условията на опасен рецидив.

Кражбата е извършена рано сутринта на 26 януари 2026 година от стопанска постройка, намираща се в землището на село Бистра. Задържаният заедно с 18-годишния му съучастник (също привлечен към наказателна отговорност) разпокрили част от покрива на постройката и извършили кражба на 20 овце от породата „Ил дьо Франс" с приблизителна стойност от 7000 евро. Натоварили ги в камиона и ги закарали в град Попово, където ги продали.

След постъпил сигнал за посегателството, незабавно по случая е започнато разследване. Установени са и са задържани извършителите на кражбата, намерени са и част от откраднатите животни.

След като разгледа мотивите на прокуратурата за искане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо единия от обвиняемите, съдът определи, че те са основателни и определи „задържане под стража" за Д.М. Определението подлежи на въззивен контрол пред Окръжен съд – Търговище.