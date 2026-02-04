Корабът "Св. св. Кирил и Методий" ще посети днес остров Дисепшън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" ще посети днес о. Дисепшън край Антарктида, като част от няколкодневна обиколка на о. Ливингстън, предава БТА.

На о. Дисепшън физикът Олег Василев планира заснемане на колония от пингвини. Очаква се част от учените на борда да вземат проби на терен от Залива на китоловеца.

По-късно се очаква корабът да се премести пред испанската база "Хуан Карлос I" за натоварване на тракстер.

На българската антарктическа база "Св. Климент Охридски" се планира продължение на ежедневните ремонтни и строителни дейности - на новата голяма лаборатория, както и на метеорологичната лаборатория, изграждана съвместно с учени от Обединените арабски емирства.

Сеизмологът Гергана Георгиева планира теренна работа на близки ледници.

При наличие на подходящи метеорологични условия се планира и излизане в морето с лодка за подводни изследвания.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.