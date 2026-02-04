Засечен да шофира пиян в Асеновград си призна след 2 седмици в ареста

Водачът е с начално образование и не би трябвало да има книжка, но този въпрос не е коментиран в решението на съда

28-годишен мъж, спипан да шофира пиян в Асеновград, призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата. Той бил спрян за проверка около 22,30 часа на 21 януари на бул. "България", дрегерът отчел положителен резултат, той дал и кръв и експертизата показала 2,22 промила. Бил задържан първоначално за 24 часа, а след това оставен в ареста с определение на Районния съд в Асеновград. Водачът е осъждан и преди.

След 2 седмици зад решетките той договорил условна присъда от година и половина с изпитателен срок от 48 месеца. Отделно ще трябва да плати глоба от 766,94 евро и стойността на шофираното от него БМВ от 1910 евро, защото колата не е негова.

От снемането на самоличността му става ясно, че водачът е с начално образование, т. е. не би трябвало да има книжка. Този въпрос обаче не е коментиран в решението на съда, с което споразумението е одобрено.