Издирваният като свидетел на тройното убийство Ивайло Калушев е трафикирал наркотици?

Не се знае дали издирваният като свидетел на убийството край хижа "Петрохан" Ивайло Калушев е в България. Има съмнения, че се е занимавал с незаконна дейност и трафик на някакви вещества, съобщи БНТ. Той доста време е живял в Мексико.

Предположението по отношение на версията, че дали става въпрос за убийство, е, че ако става въпрос за убийство, то е по емоционални подбуди, т.е. нещо, което се е случило, реагирало се и се е стигнало до това убийство, а не нещо предварително подготвено и планирано.

Предстои да се установи дали групата е имала отношение към трафик на нелегални мигранти, който минава през района. Днес ще станат ясни резултатите от аутопсията.

В хижата са открити големи количества законно притежавани оръжия, както и дронове с термовизионни камери, с възможност за контрол на територия от над 700 квадратни километра. Те са били използвани във връзка с дейността на неправителствената организация, подпомагала опазването на защитените природни зони. Споразумението с Министерството на околната среда и водите е прекратено през лятото на 2025 г., но е подписано през февруари 2022 г.

49-годишният Ивайло Иванов, Дечо Василев, на 45 г. и Пламен Статев, на 51 години бяха открити в хижа край Петрохан, а самата тя бе опожарена.

Педофилска мрежа, злоупотребявала с деца на лагери за опознаване на природата, които законно били организирани. На данни за подобно престъпление се натъкнала полицията при разследването за смъртта им. МВР проверява и версия за секта, както и евентуално отмъщение на дървената мафия. Освен Калушев, който е собственик на хижата, търсят и момче на 16 години, което е било в нея.