ДАНС разследва от 2 години НПО-то, което държи хижата край Петрохан

Държавната агенция за национална сигурност още преди 2 години е започнала разследване за дейността на неправителствената организация, която държи хижата край Петрохан. Това разкри пред Нова телевизия Димитър Куманов от сдружение "Балканка".

"Много планинари се оплакваха, че от сдружението са ги спирали и не им давали да преминават през местността. Казвали им, че тази територия вече е забранена. Направихме проучване и решихме да отидем и да видим на място какво се случва и дали създават проблеми. Стигнахме до територия край хижата, оградена от електропастири, имаше и бариера. Никой не дойде. После на сайта им видяхме страховити снимки на хора с маски - явно да плашат. През 2022 г. бе пуснат сигнал до РИОСВ - София и от Изпълнителната агенция по горите ходиха там. Това е терен от Натура 2000 и е абсурд да има електропастири. От ИАГ установили, че от сдружението са оградили незаконно около хижата и са разпоредили загражденията да бъдат махнати. Обяснението на човека от сдружението е, че на това място ще има пчелини, а оградата е да се пазят кучетата от вълците. Самото име Национална агенция за контрол на защитените територии подсказва за връзка с държавата. А целта е хората да не минават там. От 8 февруари 2022 г. има споразумение за съвместна дейност за охрана и контрол. Това е абсурд - само държавен орган може да извършва регулаторни дейности. Борислав Сандов най-добре трябва да знае какви са тези хора, но това НПО няма дейност. Има и други европейски организации, които са свързани за съвместна дейност със спомената агенция - за защита на биоразнообразието. От ДАНС ме викаха на разпит (и други хора от нашия клуб) и може би разследването е приключило. Но действаха ударно", разказа Куманов.