1,5 г. затвор за рецидивист, откраднал 14 хил. лв. от апартамент в Дупница

Година и половина ще лежи в затвора рецидивист, откраднал около 14 хил. лв. от къща в Дупница.

Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 година и 6 месеца, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг" режим, на подсъдим, който се призна за виновен в кражба, извършена в условията на опасен рецидив. Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата.

50-годишният Г. А., който вече е осъждан, се призна за виновен, че на 27.11.2024 год. в Дупница, от апартамент на ул. „Св. Иван Рилски", в съучастие като съизвършител с К. С. е отнел парична сума в размер на 1100 евро, с левова равностойност 2151.41 лв. и парична сума в размер на 12 200 лева или всичко на обща стойност 14 351 лева. За извършване на кражбата е използван лек автомобил, управляван от К. С. и техническо средство подправен или преправен ключ за входната врата на блока и входната врата на жилището, и деянието е извършено при условията на опасен рецидив. Имуществените вреди от престъплението са възстановени.