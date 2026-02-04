ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайският начин на живот става популярен из целия...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22221525 www.24chasa.bg

Вигенин: При опростяването на правилата за козметиката да запазим високите здравни стандарти

2436

„При опростяването на правилата за козметиката трябва да запазим високите здравни стандарти. Опростяване не означава дерегулация. Безопасността на потребителите и доверието в европейските правила не подлежат на преговори, особено когато става дума за продукти, които се използват ежедневно." Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин, който беше съорганизатор на работна дискусия в Европейския парламент, посветена на предложението на Европейската комисия за опростяване на някои изисквания и процедури за химичните продукти – т.нар. „Омнибус 6", с акцент върху предлаганите промени в Регламента за козметичните продукти. Събитието беше организирано съвместно с гръцкия евродепутат Димитрис Циодрас.

В разговора участваха представители на Европейската комисия, експерти, неправителствени организации и представители на индустрията. Основният фокус беше върху това как може да се постигне по-малко бюрокрация, без компромис със здравето на хората и високите европейски стандарти.

Като докладчик на Групата на социалистите и демократите по досието, Вигенин подчерта, че целта на опростяването трябва да бъде по-ефективно прилагане на правилата, а не отслабване на защитата на потребителите.

Евродепутатът акцентира и върху особеното значение на темата за България, която е сред основните европейски производители на етерични масла – стратегическа суровина за козметичната и парфюмерийната индустрия. По думите му решенията, които се вземат в Брюксел, засягат пряко българските производители и преработватели на етерични масла, тъй като това е поминъкът на цели региони и множество малки и средни предприятия. Отбеляза, че всички тези правила влияят директно на конкурентоспособността на българските продукти на европейските и световните пазари.

„Европейските правила трябва да бъдат ясни и предвидими, така че да насърчават иновациите и производството в ЕС, без да отслабват защитата на здравето", подчерта Кристиан Вигенин.

Евродепутатът заяви, че предстои сериозна работа в Европейския парламент, за да се гарантира, че реформите ще бъдат и в полза на гражданите, и в подкрепа на европейските производители, включително на българските. Законодателният пакет ще бъде гласуван на съвместно заседание на Комисията по околна среда, климат и безопасност на храните и на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите през март.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание