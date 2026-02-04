ДПС-Ново начало искат премиерът да е с административен опит и да не е обвързан с партия (Видео)

При тези промени ще посоча един от казалите "Да" кандидати, но това не е моят избор. Авторитет се гради и се използва, когато изборът е на 100% мой, отвърна президентът Илияна Йотова, след като Искра Михайлова заяви, че отговорността за работата на служебния кабинет е споделена между НС и президентството

Премиерът трябва да бъде "човек с административен опит, който познава структурите на държавата, а не човек, който носи характеристиките на една или друга партия".

Това заяви зам.-шефката на ДПС-Ново начало Искра Михайлова по време на консултацията на парламентарната група с президента Илияна Йотова. Освен това тя изрази убеждение, че и с промените в Конституцията държавният глава има "достатъчно широк избор" между кандидатите за служебен премиер.

В 10 ч. започна срещата на президента Илияна Йотова с представителите на ДПС-Ново начало. Малко преди това на "Дондуков 2" дойдоха зам.-шефовете на ПГ Искра Михайлова и Ертен Анисова и депутатката Атидже Алиева- Вели.

"Благодаря ви, че се отзовахте на днешната покана. Приемете моите дълбоки убеждения, че тези консултации са много необходими на всички нас в този момент. Целта е да проведем честни, прозрачни избори, това е най-важната задача на служебния кабинет", обърна се към тях Йотова.

"Хората на протестите поискаха правова държава, добре организирани избори. След промените в Конституцията Народното събрание остава постоянно действащ орган и по време на служебното правителство. Трябва да се преодолее ценовия шок, да се мисли за спешни мерки да помогнем на най-уязвимите хора, да изпълним проектите на общините. С различни заключения всички отчитат проблема с ограничаването на правомощията на президента да избира служебен кабинет", каза още Йотова.

Тя подчерта, че при избора на кандидат-премиера не е имала думата и отговорността е на парламента.

"Най-важното е с общи усилия да отговорим на искането на гражданите за честни избори, за да не се налага да бъдат касирани никога повече", допълни държавният глава.

"Уверявам ви, че с моя екип работим и изборите ще бъдат в първата дата след великденските празници", каза още Йотова.

"От ПГ на ДПС ви поздравявам, пожелавам ви ползотворна работа, много вяра и сили, добър тон, за да се справите с тежката задача да служите като президент на републиката. Оценяваме всичките ви усилия да нормализирате диалога между президентството и другите институции. Радваме се, че по време на всички консултации виждаме във ваше лице партньор, с когото може да водим диалог", каза Искра Михайлова.

От ДПС изразиха съгласие, че най-важно е изборите да бъдат прозрачни и хората в България да си върнат доверието в системата, партиите и институции.

"Оттук нататък за нас това е първа задача на служебния кабинет, който ще назначите вие. Промените в Конституцията затвърждават отговорността и на президентската институция, и на Народното събрание. Вярваме в диалога и ясното осъзнаване на всяка отговорност на страните от процеса", каза още Михайлова.

"Бяха нарушени права на хората на етнически принцип, на хора с увреждания. Вярваме във вашия авторитет, че това няма да се допусне. Всеки гражданин трябва да се почувства уважен и да може да се гарантира правото му на глас", допълни тя. И обясни, че за ДПС-НН правата на гражданите в страната са първи приоритет.

"Освен организацията на изборите, служебното правителство трябва да работи за превенция на спекула, гарантиране на нормално провеждане на политиката на ценообразуване, за да се успокои напрежението, създадено с въвеждането на еврото. Гражданите трябва да усетят контрола на държавата", обясни депутатката.

Важен приоритет е да се запазят инвестиционните програми на общините.

"Нарушаването на работата по инвестиционната програма вреди на гражданите и изпълнителите на тези проекти", допълни тя.

Служебното правителство трябва да спазва бюджетната политика, особено в състояние на удължителен бюджет.

"Важно е да има стриктен контрол в изразходването на средствата, за да няма съмнения за злоупотреби", каза още Михайлова.

За кандидат-премиерите тя изрази убеждение, че "и при сега действащата Конституция Вие имате широк избор". Премиерът трябва да бъде "човек с административен опит, който познава структурите на държавата, а не човек, който носи характеристиките на една или друга партия". Въпреки това отказа да коментира кандидатите име по име.

"С вас сме работили дълго в европейска институция и знаем колко са важни правилата. Така че, всяка институция най-малкото да бъде заподозряна в политически уклон и работа, насочена само за изгода на една формация, за да не се блокират институциите. Вие начертахте една моя политическа отговорност, която би трябвало да изглежда така, ако си бяхте оставили старите текстове в Конституцията. При тези промени ще посоча един от казалите "Да" кандидати, но това не е моят избор. Авторитет се гради и се използва, когато изборът е на 100% мой и в тази ситуация щях да нося цялата политическа отговорност за неговата работа", заяви Йотова след изложението на Искра Михайлова.

"Вие изредихте няколко претенции, имате пълното основание да ги предявявате и изисквате. Когато видите преразходи в бюджет, злоупотреби със средства или такива намерения, имате възможности за своевременни реакции. На предходните консултации с президента Румен Радев, от ваши колеги дойде признанието, че това правителство се проваля с контрола на цените. Призовавам ви да настоявате още в работата на това правителство в оставка и на бъдещото служебно, да се вземат по-сериозни мерки, защото това се отнася за всички семейства и граждани", допълни държавният глава.

"И аз подчертах, че ние оценяваме високо как поемате отговорността на президентската институция. Както и че парламентът и нашата ПГ поема отговорността, както и за контрол, така че в наше лице като политическа сила можете да видите партньор, който ще работи за контрол, който ще работи за нормално функциониране на държавните институции, който ще съдейства за провеждането на прозрачни и честни избори. Уважаваме вашето отношение и към Народното събрание, и осъзнаваме отговорността и на двете институции", отговори ѝ Михайлова преди срещата да продължи при затворени врата.

Вчера президентът Йотова се срещна с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. От ГЕРБ й предложиха екзотична идея- да си хареса някой депутат от останалите 239 и те ще го направят председател на парламента, за да може държавният глава да има възможност за по-голям избор. Йотова учтиво отклони, а ПП-ДБ нарече "абсурд" предложението. По време на разговорът на "Дондуков 2" от втората парламентарна сила дадоха цял списък със задачи за бъдещия служебен премиер.

Още другата седмица трябва да е ясно името на служебния премиер, посочен от президента Илияна Йотова. От графика на консултациите ѝ с партиите, стартирали във вторник, става ясно, че всички ще минат до петък. Тя обяви, че ще посочи един от 5-имата, които дадоха съгласие, след разговори с парламентарните сили. После той ще има седмица, за да предложи на Йотова състав на служебното правителство, и така се влиза в разчетите за избори на 19 април.

В 11:30 ч. срещите продължават с БСП, а в 13 ч.- с ИТН.