МЕЧ: Офертата на ГЕРБ за нов шефа на парламента е гавра с Рая Назарян

"Това е гавра с Рая Назарян, извършена пред нея от Деница Сачева. Това е върха на абсурда. Ако те са си намислили някого да стане служебен премиер - примерно Лъчо Мозъка, Пламен Тачев от Плевен, който си купува 5-6 хиляди гласа на избори, или примерно Христинка от ИТН от село, която никога няма да чуете да се изказва. Да го кажат. За мен е обидно да имаш председател на парламента и да кажеш: "Ако сте си харесали някого, казвайте, ние тази я сменяме веднага".

Така лидерът на МЕЧ Радостин Василев коментира вчерашната оферта на ГЕРБ към президента Илияна Йотова да посочи депутат за служебен премиер, а те да го подкрепят за нов председател на парламента вместо Рая Назарян, която вече отказа поста.

Василев коментира и отказа на парламента да изслуша енергийния министър в оставка Жечо Станков за високите сметки за ток през януари и на здравния министър в оставка Силви Кирилов и на шефа на Здравната каса за ситуацията в детската хирургия във Варна, която е пред затваряне - лекарите дружно подали молба за напускане заради обидно ниски заплати. Срещу привикването на Станков гласуваха ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, като последните обясниха, че компетентен орган е КЕВР, не енергийното министерство.