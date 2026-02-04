Царят и патриарха в Руската църква заедно с Митрофанова (Снимки)

Патриарх Даниил е оглавил Божествена св. Литургия в руския храм-подворие „Св. Николай Мирликийски Чудотворец" за 10-годишнината от канонизацията на св. Серафим (Софийски) Чудотворец. На нея са присъствали и Цар Симеон Втори и посланичката на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Това става ясно от фейсбук публикации на официалните страници във фейсбук на Н.В. Цар Симеон ІІ и руското посолство. КАДЪР: Фейсбук/Н.В. Цар Симеон ІІ КАДЪР: Фейсбук/Н.В. Цар Симеон ІІ На вчерашния 3 февруари 2026 г., Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил оглави Божествена... Публикувахте от Н.В. Цар Симеон ІІ в Вторник, 3 февруари 2026 г.

От посолството наричат в публикацията си храма "Подворие на Руската Православна Църква в София".

На вчерашния 3 февруари 2026 г., Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил оглави Божествена св. Литургия в руския храм-подворие „Св. Николай Мирликийски Чудотворец", по повод 10-годишнината от канонизацията на свети Серафим (Богучарски) Софийски Чудотворец. Той бе в съслужение с Техни преосвещенства Мелнишки епископ Герасим – главен секретар на Св. Синод на Българската православна църква и Браницки епископ Йоан – викарий на Софийския митрополит и др. духовници. Молитвено участие в богослужението взе Негово Величество Цар Симеон Втори. Царят бе и преди 10 години на самата канонизация, извършена от двете поместни православни църкви

На 3 февруари т.г. в храма „Свети Николай Мирликийски" (Подворие на Руската Православна Църква в София) се проведе тържествено богослужение по случай 10-годишнината от канонизацията на Светител Серафим (Богучарски), Софийски чудотворец на Руската и Българската Православни църкви.

Негово Светейшество Софийският митрополит и Български Патриарх Даниил възглави празничната Литургия. На службата присъстваха Посланикът на Русия в България Е.В.Митрофанова и бившият министър-председател на Република България, глава на българското царско семейство Симеон Сакскобургготски.

Светител Серафим е дълбоко почитан както в Русия, така и в България. Роден е на 1 декември 1881 г. (стар стил) в Рязан, а светското му име е Николай Борисович Соболев. През 1908 г. бе постриган за монах в Санкт Петербургската духовна академия и получава името Серафим в чест на Свети Серафим Саровски. През 1921 г. е назначен за настоятел на Храма „Свети Николай Чудотворец" в София. От 1921 до 1950 г. ръководи руските православни общности в България като Епископ Богучарски. Автор е на няколко богословски трудове и проповеди, включително акатист към Свети Йоан Рилски, когото нарича „слава и красота на Българската Църква".

На 26 февруари 1950 г. владика Серафим завършва земния си път и е погребан в криптата на Храма „Свети Николай Чудотворец" в София. С единодушно решение на РПЦ и БПЦ е канонизиран през февруари 2016 г.

И днес безкраен поток от вярващи се стича към гроба на Свети Серафим (Соболев), търсейки неговата подкрепа и съдействие.