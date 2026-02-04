Паркингите при станциите на националния стадион и "Джеймс Баучер" вече няма да са буферни

От 16 февруари там няма да може да се ползва услугата "Паркирай и пътувай", която дава право на безплатно паркомясто

Засекли злоупотреби - масово и едновременно валидиране на по 10–15 карти за градски транспорт от едни и същи лица, с цел симулиране на пътуване

От 16 февруари в подземните паркинги при метростанциите "Стадион Васил Левски" и "Джеймс Баучер" се преустановява услугата "Паркирай и пътувай". Със заповед на кмета на София Васил Терзиев тези два паркинга вече няма да изпълняват функцията на буферни.

Услугата "Паркирай и пътувай" дава право на безплатен престой в буферните паркинги при осъществени минимум 2 пътувания с обществения транспорт.

Те вече ще работят като почасови паркинги и ще могат да се ползват с предплатен абонамент - месечен, 6-месечен или 12-месечен. Цената за час престой в тях е 2 евро.

От 1 март пък влизат в сила нови цени за абонаментно ползване на подземния паркинг при станция "Джеймс Баучер" - месечен абонамент ще струва 140 евро при стара цена от 184 евро, за 6-месечен абонамент при предплащане ще има 5% отстъпка, а при предплащане за 12 месеца - 10% отстъпка.

Административната такса при изгубен или повреден входен билет от терминал или електронна карта за паркиране, която ще се плаща за възстановяване остава 10 евро.

От Столичната община обявиха, че така прекратяват злоупотреби с услугата „Паркирай и пътувай" и отварят 770 паркоместа за реално ползване в централната градска част. Решението е взето в първите дни от мандата на заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев, след анализ и проверки на системите за видеонаблюдение, отчитане на пътуванията и почасовото паркиране.

„Открихме очевидна схема за заобикаляне на правилата – без реално пътуване, без ефект върху трафика и без полза за града, докато общината поема разходите за охрана и поддръжка", заяви Чаушев, цитиран от пресцентъра на общината.

По думите му не е имало логика тази инфраструктура да остава полупразна и да обслужва злоупотреби, докато в околните квартали хората обикалят в търсене на място за паркиране. В резултат на предприетите действия Столична община отваря двата паркинга за обичайно, регламентирано и прозрачно ползване при ясни правила и достъпни условия, съобразени с нуждите на района. Така общо 770 паркоместа ще бъдат на разположение за всички, не само за ползващите градски транспорт, с възможност за почасово паркиране и абонаментни планове при условията на почасово и абонаментно паркиране на буферен паркинг, уточняват от общината.

Установено е, че двата паркинга, разположени на изключително натоварени локации в близост до центъра, почти не се използват по предназначение. Вместо да служат за оставяне на автомобили и продължаване с градски транспорт, по този механизъм средно са били заети едва около 50 автомобила дневно. Проверките показват, че голяма част от заемащите места автомобили принадлежат на работещи в района лица, които са използвали буферните паркинги като обикновени и нископлатени паркинги. Засечени са случаи на масово и едновременно валидиране на по 10–15 карти за градски транспорт от едни и същи лица, с цел симулиране на пътуване. Картите са били свързани с регистрационните номера на паркираните автомобили, без реално използване на обществения транспорт и без ефект върху трафика и качеството на въздуха в централната градска част.

Функцията „Паркирай и пътувай" остава валидна за буферните паркинги в периферията на централната градска част – при МС „Бели Дунав" – „Връбница" (128 места), МС „Бели Дунав" – „Надежда" (349 места), при „Цариградско шосе" (1253 места) и при МС „Бизнес парк" (86 места), които реално ограничават навлизането на автомобили в центъра чрез използване на обществения транспорт.