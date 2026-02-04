Йотова обяви: Избори възможно най-скоро след Великден, БСП - не може да има безпристрастен премиер (Видео)

С промените в Конституцията и екстравагантните предложения вчера на виновниците за тях, показват, че не може да има безпристрастен премиер, защото всички кандидати са посочени от НС.

Това заяви зам.-шефът на ПГ на БСП Кирил Добрев по време на консултацията с президента Илияна Йотова. Тя пък обяви, че изборите ще бъдат "възможно най-скоро след великденските празници".

В 11:30 ч. започна срещата на президента Илияна Йотова с представителите на БСП. Малко преди това на "Дондуков 2" дойдоха шефът на парламентарната група на социалистите Драгомир Стойнев и зам.-шефовете Мая Димитрова и Кирил Добрев.

"С последните промени в Конституцията трябва да извървим този процедурен път- задължителните и отговорни консултации с парламентарните групи. Смятам, че целта ни е обща- тя бе поискана на протестите. Като първо условие и провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори", обърна се Йотова към представителите на БСП. Тя определи досегашните си разговори като много полезни.

"Мнозина, да не кажа всички, имат своите аргументи и предложения, които говорят за несъстоятелността на конституционните промени. Благодаря ви, че тогава гласувахте против тези промени, които лишиха президента от избор, да номинира служебно правителство. На два пъти президента Радев отнесе този въпрос до Конституционния съд, но ние нямаме промяна. Нашето желание беше да се върне духа на Конституцията с разделението на властите", коментира президентът.

Тя бе категорична, че ще изпълни своите задължения и ще посочи един от съгласилите се кандидати.

"Вие имате всички инструменти за контрол над това правителство, отговорността за този служебен кабинет е ваша отговорност, на Народното събрание. По отношение на изборната дата работим изборите да бъдат на първата възможна дата след великденските празници и преминаването през конституционната процедура", заяви Йотова.

"Г-жо Йотова, цялата държава разбира в каква абсурдна ситуация сте поставени. Дори самите политически сили от вчера си посипват косата с пепел за тези промени. В момента де факто нямате свободен избор, ограничена сте от определена бройка хора и парламентът трябва да понесе своята отговорност. Тя не трябва да се прехвърля към президентството и най-малко към вас. Вашата задача е още по-трудна, за разлика от други служебни правителства, защото нямате и бюджет", заяви Драгомир Стойнев.

"Хората си търсят обещаното. БСП до последно заявяваше да се гласува този бюджет, защото предстои социална криза. От 1 юли за швейцарското правило за пенсиите няма пари, синдикатите подготвят стачка за парите на учителите. Започва едно невидимо социално напрежение, но ние като социално отговорна партия усещаме какво мислят хората", каза още той.

НС има дълг да подпомага служебния кабинет.

"Трябва до средата на февруари да предоговорим дерогацията за "Лукойл". До момента работата се върши наистина добре, никой в страната не усети да има криза и особен управител", обясни Стойнев.

"КЕВР трябва да излязат с обяснение защо през декември цените на потреблението са толкова високи. Бизнесът трябва да бъде компенсиран, това е работа на независимата комисия", каза още шефът на ПГ на БСП.

"Промените вместо да направят нещо по-добро, поставиха президентството в много сложна позиция. Основната задача на служебното правителство е да организира честни избори и да върне доверието в изборния процес", заяви заместничката му Мая Димитрова.

Тя изрази категорична позиция, че технологията за гласуване не трябва да бъде променяна преди изборите. Подкрепили предложението на "Възраждане" за ограничаване на секциите извън ЕС до 20 извън консулствата и посолствата, защото самите те го предлагат от 10-15 г. Съгласни са и с предложението създаването на район "Чужбина" да се отложи за 2028 г.

"Ние винаги сме имали последователно отношение към властта и националния интерес е над партийния. Съгласихме се да участваме в една не толкова добра коалиция за БСП, за да излезем от кризата. Всяко участие във властта носи своята цена и ние имаме ясно съзнание каква цена бихме платили за това. С промените в Конституцията и екстравагантните предложения вчера на виновниците за тях, показват, че не може да има безпристрастен премиер, защото всички кандидати са посочени от НС. Затова имаме споделена отговорност с вас какъв изборен процес ни очаква", коментира Кирил Добрев.

"Имам своята политическа оценка за предложенията, които чух от ГЕРБ, но няма да вляза в този разговор. Една от най-тревожните тенденции е да се руши авторитета на институциите, в случая на Народното събрание. Всяко преплитане на властите е предпоставка за злоупотреба. Моите принципи в това отношение аз няма да престъпя", заяви в отговор президентът Йотова.

Следващият служебен кабинет трябва да знае много добре какво наследява, но и да има приемственост, за да остави държавата на следващия редовен премиер.

"И правителството в оставка трябва да си носи отговорността, защото все още има време да разреши някои от тези проблеми. Ще продължа да поставям с всички партии темата какъв бюджет ни трябва- отново удължен, или служебния кабинет трябва да поеме и този ангажимент, за да има максималната подкрепа на НС. Трябва да видим как могат да се вземат най-работещите решения", заяви Йотова.

СНИМКА: Николай Литов

По-рано днес Йотова се срещна с представителите на ДПС-Ново начало Искра Михайлова, Ертен Анисова и Атидже Алиева- Вели. Михайлова коментира, че отговорността за работата на служебния кабинет е споделена между НС и президентството, а премиерът, който Йотова избере трябва да е "човек с административен опит, който познава структурите на държавата, а не човек, който носи характеристиките на една или друга партия".

"Вие начертахте една моя политическа отговорност, която би трябвало да изглежда така, ако си бяхте оставили старите текстове в Конституцията. При тези промени ще посоча един от казалите "Да" кандидати, но това не е моят избор. Авторитет се гради и се използва, когато изборът е на 100% мой и в тази ситуация щях да нося цялата политическа отговорност за неговата работа", отвърна президентът.

Вчера Йотова се срещна с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. От ГЕРБ й предложиха екзотична идея- да си хареса някой депутат от останалите 239 и те ще го направят председател на парламента, за да може държавният глава да има възможност за по-голям избор. Държавният глава учтиво отклони, а ПП-ДБ нарече "абсурд" предложението. По време на разговора на "Дондуков 2", от втората парламентарна сила дадоха цял списък със задачи за бъдещия служебен премиер.

Още другата седмица трябва да е ясно името на служебния премиер, посочен от президента Илияна Йотова. От графика на консултациите ѝ с партиите, стартирали във вторник, става ясно, че всички ще минат до петък. Тя обяви, че ще посочи един от 5-имата, които дадоха съгласие, след разговори с парламентарните сили. После той ще има седмица, за да предложи на Йотова състав на служебното правителство, и така се влиза в разчетите за избори на 19 април.

В13:30 ч. Йотова ще разговаря и с ИТН.