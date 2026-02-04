Пиян и без книжка младеж удари с БМВ-то си кола и избяга в пловдивското село Маноле

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дрегерът отчел над 1,3 промила алкохол

20-годишен пиян и неправоспособен водач на БМВ е арестуван вчера сутринта в село Маноле, съобщиха от МВР.

Около 7.30 часа униформените реагирали на сигнал за лек автомобил БМВ, който ударил паркирана кола пред адрес в село Маноле и напуснал местопроизшествието. Предприетата проверка установила, че зад волана бил 20-годишен младеж без придобито свидетелство за правоуправление. Допълнително се оказало, че той е под въздействие на алкохол. Дрегерът отчел наличие на над 1,3 промила.

Извършителят е отведен за едно денонощие в полицейския арест, води се досъдебно производство.