Нови 2 бакалавърски програми разкрива Софийският университет

От следващата академична учебна 2026/2027 година Софийският университет „Св. Климент Охридски" разкрива две нови бакалавърски програми, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Програмата „Начална училищна педагогика и религия", която е съвместна с Богословския факултет, ще бъде част от специалностите във Факултета по науки за образованието и изкуствата в професионалното направление 1.2 „Педагогика". Приемът ще се осъществява по избор с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика, философия, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, руски език и с оценка от дипломата за средно образование по български език и литература, пише БТА.

Студентите ще се обучават в редовна форма в продължение на осем семестъра. Подготовката включва задължителни, избирателни и факултативни дисциплини, както и засилено практическо обучение в съответствие с изискванията на Наредба № 15 за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител".

Студентите ще завършват с образователно-квалификационна степен „бакалавър" и с професионална квалификация „педагог, начален учител, учител по религия в начален етап на основното образование (първи – четвърти клас)", както и с професионални компетенции, които ще им позволят да работят като преподаватели и да намерят професионална реализация в училища като учители в начален етап на образование, учители по религия в начален етап на основното образование, учители в групи за целодневна организация на учебния ден, преподаватели в църковни училища; в структури на Министерството на образованието и науката на национално и регионално равнище като експерти, както и като специалисти в областта на образованието в институции на местната власт, обществени и неправителствени организации.

Нова бакалавърска програма ще бъде разкрита във филиала на Софийския университет в Бургас – „Методика на чуждоезиковото обучение – корейски език". Тя ще бъде част от специалностите във Факултета по класически и нови филологии в професионалното направление 1.3 „Педагогика на обучението по чужд език". Студентите ще се обучават в редовна форма в продължение на осем семестъра. Приемът ще се осъществява по избор с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература и с общия успех от дипломата за средно образование.

Новата програма, заедно с разкритите през миналата учебна година програми „Методика на чуждоезиковото обучение – китайски език" и „Методика на чуждоезиковото обучение – японски език", са единствените в страната, които осъществяват академично обучение за подготовка на учители по корейски, китайски и японски език като области на фундаменталното познание за Изтока.